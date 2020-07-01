© Amadeus

EIB vergibt 200 Millionen Euro an führenden Reisetechnologie-Anbieter Amadeus

Darlehen für FuE-Maßnahmen mit Schwerpunkt in Frankreich

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 200 Millionen Euro an die Amadeus IT Group. Amadeus betreibt das weltweit führende Globale Distributionssystem (GDS) und bietet IT-Lösungen für die Reisebranche. Das Darlehen ist für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen (FuE) vorgesehen, die hauptsächlich in Frankreich (Sophia Antipolis bei Nizza) durchgeführt werden und auf die Entwicklung zahlreicher Technologien und Funktionen für verschiedene Softwareprodukte von Fluggesellschaften, Flughäfen, Reisebüros und Eisenbahnunternehmen ausgerichtet sind. Dazu gehören unter anderem Softwarerahmen, Tools für die Cloud-Migration sowie Anwendungen für Kundenerfahrung und Kundenbindungsmanagement.

Amadeus ist im Bereich Reisetechnologie der größte FuE-Investor in Europa und der weltweit führende Anbieter. Mit ihrer Finanzierung unterstützt die EIB ein marktführendes europäisches Unternehmen im Wettbewerb um technologisches Know-how und Innovation. Durch das Engagement der EIB kann die Gruppe zudem leichter in verwandte Bereiche des Marktes vordringen und ihre Finanzierungsquellen weiter diversifizieren.

Mit dem Darlehen knüpft die EIB an ihre bestehende Zusammenarbeit mit Amadeus an. Es ist bereits ihr drittes Darlehen an das Technologieunternehmen: 2012 erhielt Amadeus eine Finanzierung von 200 Millionen Euro und 2013 eine weitere von 150 Millionen Euro. Mit allen drei Darlehen fördert die Bank Investitionen des Unternehmens in Forschung, Entwicklung und Innovation für die Reisebranche.

Ambroise Fayolle‚ EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen im Bereich Innovation: „Wir sind stolz, einen europäischen Spitzenreiter für Reisetechnologie langfristig zu unterstützen. Mit ihrem Darlehen beweist die EIB, dass sie Europas Unternehmen auch in schwierigen Zeiten bei Investitionen und Innovationen kontinuierlich unterstützt.“

Ana de Pro, Chief Financial Officer von Amadeus: „Wir freuen uns über dieses Darlehen und setzen damit unsere fruchtbare Zusammenarbeit mit der EIB fort. Die neue Finanzierung honoriert unser langjähriges Engagement für Forschung, Entwicklung und Innovation für die Reisebranche. Diese Investitionen sind seit Jahren unser Schlüssel zum Erfolg und werden mit Sicherheit auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Investitionen in Technologie und digitale Lösungen sind für die Wettbewerbsfähigkeit und die industrielle Entwicklung in der Europäischen Union nach wie vor entscheidend.“

Hintergrundinformationen

Amadeus

Reisen ermöglicht Fortschritt. Amadeus ermöglicht Reisen. Dank der Lösungen von Amadeus finden Reisende genau das, was sie suchen – ob über Reisebüros, Suchmaschinen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen- und Eisenbahnunternehmen oder an Flughäfen.

Amadeus entwickelt seine Technologien seit über 30 Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Reisebranche stetig weiter. Das Unternehmen vereint ein tiefreichendes Verständnis der Reisegewohnheiten mit der Fähigkeit, die komplexen, zuverlässigen und entscheidenden Systeme zu entwickeln und bereitzustellen, die die Kunden von Amadeus brauchen. Jedes Jahr trägt Amadeus dazu bei, mehr als 1,6 Milliarden Menschen mit lokalen Reiseanbietern in über 190 Ländern zusammenzubringen.

Amadeus beschäftigt 19 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 70 Standorten. Das Unternehmen denkt global und ist überall in Kundennähe lokal präsent.

Ziel von Amadeus ist es, die Zukunft des Reisens maßgeblich zu gestalten und mit Leidenschaft an leistungsstärkeren Technologien zu arbeiten, um bessere Reisen zu ermöglichen.

Amadeus ist ein IBEX-35-Unternehmen, das an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert ist. Das Unternehmen ist außerdem im EuroStoxx 50 gelistet sowie seit acht Jahren im Dow Jones Sustainability Index vertreten