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AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 16.000.000 €
Bulgarien : 18.000.000 €
Frankreich : 160.000.000 €
Dienstleistungen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2020 : 6.000.000 €
29/06/2020 : 16.000.000 €
29/06/2020 : 18.000.000 €
29/06/2020 : 160.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Amadeus IT Group bei Forschung und Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2020
20190855
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
AMADEUS IT GROUP SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 360 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Research & Development (R&D) activities for the development of a wide variety of new technologies and features that will be used in the different software products by airlines, airports, travel agencies and railway operators. Such R&D activities will be carried out in Europe, with France as main focus, in the period 2020-2021.

The aim is to improve and expand the promoter's product and solution offering. The new developments include, among others, software frameworks, cloud migration tools, customer experience and loyalty management applications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments for software based R&D projects do not fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related activities take mainly place inside office type of buildings and concern to a large extend the development or new applications. Therefore no particular negative impact on the environment is expected. However such applications can help to optimize operations and to reduce the CO2 emissions.

The promoter is a public company operating in the travel sector, which is exempted from public procurement requirements. The procedures applied will be verified in detail during the appraisal.

Weitere Unterlagen
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Amadeus IT Group bei Forschung und Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130262684
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190855
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164264432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190855
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
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Übersicht
AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Datenblätter
AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Amadeus IT Group bei Forschung und Entwicklung

Aktuelles und Storys

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Frankreich: EIB unterstützt Amadeus IT Group bei Forschung und Entwicklung
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen