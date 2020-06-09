© Espoo

Erste Finanzierung einer kommunalen ÖPP in Finnland, um Bildungseinrichtungen in Espoo zu erweitern und zu verbessern sowie Teilhabe, lebenslanges Lernen und bessere Bildung zu fördern

Europäische Investitionsbank (60 Millionen Euro), Nordische Investitionsbank (bis zu 75 Millionen Euro) und OP Corporate Bank (bis zu 35 Millionen Euro) vergeben Darlehen mit Laufzeit von 21,5 Jahren

Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen der Europäischen Kommission

Die Stadt Espoo hat die erste Finanzierung einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) in Finnland abgeschlossen. Gefördert wird damit die Infrastruktur des öffentlichen Bildungswesens. Kumppanuuskoulut, die dafür gegründete Zweckgesellschaft, wird den Bau von acht Schulen und Tagesstätten für insgesamt 4 000 Kinder und Jugendliche unterstützen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt dafür ein Darlehen über 60 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 21,5 Jahren. Möglich gemacht hat dies der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), ein Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Nordische Investitionsbank (NIB) vergibt ihrerseits ein Darlehen über bis zu 75 Millionen Euro mit der gleichen Laufzeit.

Die Vereinbarung zwischen dem Dienstleister Kumppanuuskoulut und der Stadt Espoo ist das erste kommunale Projekt in Finnland, das über eine öffentlich-private Partnerschaft durchgeführt wird. Die neuen Einrichtungen sollen zwischen 2022 und 2024 ihre Tore öffnen. Kumppanuuskoulut ist für die Finanzierung und Planung des Projekts, den Bau und die Instandhaltung bis 2042 verantwortlich.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Dieses Projekt kann Finnland neue Impulse geben. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der öffentliche Sektor Finanzierungen aus der Investitionsoffensive für Europa dazu nutzen kann, private Investoren zum Wohle der Allgemeinheit ins Boot zu holen. Finnland nimmt in Sachen erfolgreiche Bildung bereits einen Spitzenplatz ein. Umso ermutigender ist es, dass das Land weiter investiert, um seinen Kindern die bestmögliche Lernumgebung zu bieten.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Dank einer Kombination aus EU-Förderung und privaten Investitionen wird die Stadt Espoo bald über neue Schulen und Tagesstätten verfügen, die rund 4 000 Kinder und Jugendliche nutzen können. Ich freue mich, dass die Investitionsoffensive für Europa Bildungsprojekte fördern hilft, und gratuliere Espoo zur ersten kommunalen öffentlich-privaten Partnerschaft in Finnland.“

Henrik Normann, Präsident und CEO der NIB: „Das Projekt verfolgt messbare Nachhaltigkeitsziele und ist das erste seiner Art, das von einer finnischen Kommune für Bauzwecke umgesetzt wird. Durch die Investitionen in Bildung im frühen Kindesalter kann Espoo die Klassen klein halten und ein modernes Lernumfeld bieten. Dies dürfte weitreichende positive Auswirkungen auf den Erfolg in Schule und Ausbildung und den Erfolg am Arbeitsmarkt haben.“

Katja Keitaanniemi, CEO der OP Corporate Bank plc, die als einzige Geschäftsbank an der Finanzierung beteiligt war und als Global Agent fungierte: „Für den finnischen Markt ist das ÖPP-Projekt der Stadt Espoo ein Meilenstein und ein ausgezeichnetes Beispiel für nahtlose Zusammenarbeit zwischen Kommune, Investorenkonsortium und Finanzinstituten.“

Das Projekt macht deutlich, dass sich Espoo für die Optimierung und Modernisierung des Schulnetzes einsetzt. Geplant sind auch neue Gebäude in Schwerpunktgebieten mit wachsender Bevölkerung. Die Schulen sind nicht nur so konzipiert, dass neue pädagogische Konzepte angewendet und Informations- und Kommunikationstechnologien eingesetzt werden können, sie erfüllen auch anspruchsvolle Energieeffizienz-Standards und damit – als Zusatznutzen – EU-Ziele.

Jaakko Kouvalainen, CEO der Kumppanuuskoulut Oy: „Wir freuen uns sehr, Bildungseinrichtungen zu realisieren, die garantiert sicher, gesund und kindgerecht sind. Damit leisten wir unseren Beitrag zum Programm der Stadt Espoo ‚Wir machen unsere Schulen fit‘.“

Die Schulstrategie steht in Einklang mit der Strategie Europa 2020 und verfolgt vier allgemeine Ziele: Förderung von Gleichstellung und Teilhabe; Förderung der Qualität von Lernergebnissen; Förderung des lebenslangen Lernens; eine Bildungsplanung, die dem individuellen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedarf gerecht wird. Die EIB stellt langfristige Finanzierungen für tragfähige und nachhaltige Investitionsprojekte bereit, die den politischen Zielen der EU entsprechen. Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

Hintergrundinformationen

Die Nordische Investitionsbank (NIB) ist eine internationale Finanzierungsinstitution. Ihre Anteilseigner sind die acht Mitgliedsländer Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die Bank finanziert private und öffentliche Projekte innerhalb und außerhalb der Mitgliedsländer. Die NIB hat das bestmögliche Rating AAA/Aaa der führenden Ratingagenturen Standard & Poor‘s und Moody‘s.

Die OP Ryhmä (OP Finanzgruppe) ist der größte Finanzdienstleister Finnlands. Die Genossenschaftsbankengruppe hat zwei Millionen Mitglieder, die zugleich Eigentümer sind, und 12 000 Beschäftigte. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden eine umfassende Palette von Bank- und Versicherungsdienstleistungen. Die OP Ryhmä besteht aus den OP-Genossenschaftsbanken, der zentralen Genossenschaft OP Osuuskunta sowie deren Tochtergesellschaften und angegliederten Unternehmen. Ihre Ziele sind nachhaltiger Wohlstand, Sicherheit und Wohlergehen für ihre Region und ihre Mitglieder. www.op.fi

Die Kumppanuuskoulut Oy ist eine Projektgesellschaft der Meridiam Investments II und der YIT Suomi Oy. Das Unternehmen Meridiam ist auf Projekte in den Bereichen soziale Infrastruktur, Energie und Verkehr spezialisiert. Es hat bisher 80 ÖPP-Projekte verschiedener Arten geleitet, verwaltet und in sie investiert. Der Gesamtwert der Projekte liegt bei über sieben Milliarden Euro. YIT ist das größte finnische und eines der größten nordeuropäischen Bauunternehmen. 2019 erzielte es einen Gesamtumsatz von 3,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen entwickelt und errichtet Wohnungen, Geschäftsräumlichkeiten und ganze Gebiete und ist auf den Bau anspruchsvoller Infrastruktur spezialisiert.