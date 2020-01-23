Darlehen von 20 Millionen Euro soll die Installation stromverbrauchsenkender Geräte in Haushalten beschleunigen

Die Finanzierung stärkt die strategische Partnerschaft zwischen Meridiam und Voltalis und beschleunigt die Installation von Smartboxen für ein aktives Lastmanagement in Haushalten und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Erste Unterstützung für eine aktive nachfrageseitige Steuerung des Stromverbrauchs („demand response“) aus dem Produkt „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“, das mit Mitteln der Initiative Horizont 2020 und des NER300-Programms finanziert wird

Die Europäische Investitionsbank hat mit einem Unternehmen, das Meridiam (60 Prozent) und Voltalis (40 Prozent) gehört, einen Darlehensvertrag über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Darlehen, das durch eine Garantie der Europäischen Kommission besichert wird, soll die technische Lösung von Voltalis für eine aktive nachfrageseitige Steuerung des Stromverbrauchs („demand response“) in großem Stil verbreitet werden. Die „Smartbox“ wird in elektrisch beheizten Haushalten kostenlos angebracht. Sie ermöglicht es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, Strom zu sparen, ohne Abstriche beim Komfort machen zu müssen. Die Stromeinsparungen sammelt Voltalis auf nationaler oder regionaler Ebene in Echtzeit und stellt dem Stromgroßhandel diese Flexibilität zur Verfügung.

Dadurch ermöglicht Voltalis eine intelligente Steuerung der Stromnachfrage, die Preis- und Verbrauchsspitzen berücksichtigt, sodass bei höherer Nachfrage kein zusätzlicher Strom erzeugt werden muss. Voltalis stattet Kleinverbraucher mit Smartboxen aus und kann so den Gesamtverbrauch verringern und das Stromnetz zuverlässiger machen.

Dank der neuen Möglichkeit zur Verbrauchssteuerung, die mit Unterstützung der EIB im großen Stil installiert wird, muss weniger auf umweltschädliche Stromerzeugungsverfahren zurückgegriffen werden. Gleichzeitig können Verbraucherinnen und Verbraucher Energie sparen. Beides sind wichtige Komponenten der Energiewende, die den Grünen Deal und den Klimaschutz in der EU voranbringen. Die aktive Verbrauchssteuerung erleichtert außerdem das Laden von Elektroautos, verringert den Bedarf an Investitionen in überlastete Verteilungsnetze und erleichtert die Einspeisung von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen. Ziel des Unternehmens ist es, ein Drittel der elektrisch beheizten Haushalte in Frankreich mit seinen Smartboxen auszustatten und das Gerät in ganz Europa zu vermarkten.

Die Finanzierungsmittel stammen aus dem Produkt „InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor“, das aus der Forschungs- und Innovationsinitiative Horizont 2020 der EU und NER300, dem Programm für innovative CO 2 -arme Technologien, finanziert wird.

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „Wir unterstützen Voltalis mit EU-Mitteln, weil wir zeigen wollen, dass eine dynamische und intelligente Energiesteuerung eine gute Lösung für die Senkung des Energiebedarfs ist. Diese geht mit keinerlei Beeinträchtigungen für Komfort und Wirtschaft einher, und sie erleichtert die Integration erneuerbarer Energiequellen in die Stromnetze. Wir können so unsere CO 2 -Emissionen verringern, Geld sparen und zu unseren Klimaschutzzielen beitragen.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Voltalis zeigt, dass wir den Kampf gegen den Klimawandel nur gewinnen können, wenn wir verstärkt innovative Lösungen einsetzen. Die EU und ihre Klimabank müssen solche Unternehmen unterstützen, damit diese ihre Lösungen schneller verbreiten und es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen können, gemeinsam gegen die Erderwärmung zu kämpfen und Energie zu sparen.“

Mathieu Bineau, CEO von Voltalis: „Wir freuen uns über die Unterstützung seitens der EIB und unseres strategischen Partners Meridiam. Sie erkennen damit das einzigartige Know-how von Voltalis und den Stellenwert eines aktiven Lastmanagements für die Energiewende an. Dank ihrer Unterstützung können wir unsere Geräte im großen Stil installieren. Dies entlastet das Stromnetz ebenso wie die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Stromkosten senken und besser steuern können.“

Thierry Déau, CEO von Meridiam: „Die Energiewende ist eine der drei strategischen Prioritäten von Meridiam. Sie kann nur umgesetzt werden, wenn wir für die Infrastruktur der Zukunft auf innovative Lösungen setzen. Vor diesem Hintergrund sind wir die strategische Partnerschaft mit Voltalis eingegangen. Kleine Anlagen zusammenzulegen ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende. Wir freuen uns, gemeinsam mit der EIB die Verbreitung der Voltalis-Boxen in Frankreich zu unterstützen und so die Stromnetze resilienter zu machen, die starken Veränderungen unterworfen sind. Dies passt zu unserem ehrgeizigen Vorhaben, zum neuen europäischen Grünen Deal beizutragen.“

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor ist ein Risikofinanzierungsinstrument zur Förderung von innovativen Demonstrationsprojekten für saubere Energie in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung, intelligente Netze sowie Nutzung der CO 2 -Abscheidung und ‑Speicherung . Damit soll die Lücke zwischen der Demonstrationsphase und der kommerziellen Nutzung geschlossen und zur Verbreitung der nächsten Generation innovativer CO 2 -armer Energietechnologien beigetragen werden. Aufgrund des erhöhten Risikos dieser Projekte sind die Finanzierungen der EIB durch eine Garantie der Europäischen Kommission besichert. InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor wird aus der Initiative Horizont 2020 und mit NER300-Mitteln finanziert.

Voltalis

Voltalis, der führende europäische Anbieter von Lösungen für flexibles Lastmanagement und Spezialist für aktive Verbrauchssteuerung in Haushalten, ist ein zentraler Akteur der Energiewende. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und 2008 vom französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE zugelassen. Es bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern innovative Lösungen zum Energiesparen, ohne Abstriche beim Komfort. Gleichzeitig trägt es aktiv zum Gleichgewicht des Stromnetzes und zur Energiewende bei. Mit 100 000 in Betrieb befindlichen Voltalis-Boxen betreibt das Unternehmen bereits heute die umfangreichste aktive Steuerung des privaten Verbrauchs in Europa. In Zukunft will es noch 150 000 weitere Boxen installieren. www.voltalis.com

Meridiam

Meridiam wurde 2005 von Thierry Déau gegründet. Dieser war davon überzeugt, dass ein Abgleich der Interessen des privaten und des öffentlichen Sektors entscheidende Lösungen für die Allgemeinheit hervorbringt. Meridiam ist eine unabhängige Investmentgesellschaft. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und die Entwicklung, Finanzierung und das Management von nachhaltigen, langfristigen öffentlichen Infrastrukturvorhaben für die Mobilität von Gütern und Personen, die Energiewende und von sozialer Infrastruktur. Meridiam verwaltet derzeit ein Vermögen von sieben Milliarden Euro und mehr als 75 Projekte. Meridiam ist nach ISO 9001:2015 und ISO 26000 Advanced von VigeoEiris zertifiziert und wendet systematisch eigene Richtlinien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und für die Messung seines Beitrags zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung an.