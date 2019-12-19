Verbriefung eines Leasing-Portfolios von 2,1 Milliarden Zloty (rund 490 Millionen Euro) soll 3,1 Milliarden Zloty (rund 723 Millionen Euro) zusätzliche Mittel für polnische Unternehmen anstoßen

Finanzierung wird von EIB-Gruppe über Juncker-Plan abgesichert

Ein Drittel der neuen Leasingverhältnisse aus Juncker-Plan für Unternehmen unter weiblicher Führung bestimmt

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) – bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) – hat sich in Polen an einer synthetischen Verbriefung beteiligt. Originator ist die Leasinggesellschaft Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), ein Unternehmen der Crédit Agricole(CASA)-Gruppe. Die Verbriefung ermöglicht die Vergabe neuer Darlehen an KMU, Midcap- und Kleinstunternehmen in Polen und soll auch weibliches Unternehmertum fördern.

Die Finanzierung ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der die finanzielle Säule des Juncker-Plans ist. StormHarbour hat die Verbriefung für EFL arrangiert und Crédit Agricole CIB die Crédit Agricole-Gruppe beraten.

Die EIB-Gruppe stellt EFL eine Garantie für die vorrangigen und Mezzanine-Tranchen eines KMU-Portfolios von 2,1 Milliarden Zloty (rund 490 Millionen Euro). Die Mezzanine-Tranche von 314 Millionen Zloty (73 Millionen Euro) wird durch den Juncker-Plan im Rahmen des EIB-Mandats mit der Europäischen Kommission unterstützt. Die Risiken aus der vorrangigen Tranche von 1,76 Milliarden Zloty (410 Millionen Euro) übernimmt der EIF.

Über die durch den Juncker-Plan abgesicherte Mezzanine-Tranche wird weibliches Unternehmertum in Polen gefördert. 33 Prozent der neuen Finanzierungen, die EFL mit der EIB-Garantie für die Mezzanine-Tranche bereitstellt, sollen an Unternehmerinnen und von Frauen geführte Unternehmen gehen.

Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF: „Wir freuen uns, bei der synthetischen Verbriefung der EIB-Gruppe zur Förderung polnischer KMU mit im Boot zu sein. Der EIF mobilisiert Finanzierungsmittel gemeinsam mit der Bank und mit Unterstützung des Juncker-Plans. Diese neue Transaktion mit einem verlässlichen Partner beweist einmal mehr unsere langjährige Erfahrung. Durch die Verbriefung von Leasingforderungen wird regulatorisches Kapital freigesetzt, EFL kann damit KMU Finanzierungen zu besseren Konditionen anbieten.“

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Polen und den Kohäsionsländern: „Kleine und mittlere Unternehmen als Wachstumsmotoren zu fördern, ist ein zentrales Ziel der EIB-Gruppe. Ebenso wichtig ist es, Unternehmen mit weiblicher Beteiligung zu unterstützen. Nur so kann ein gesünderes und dynamischeres wirtschaftliches Umfeld entstehen. Die EIB und EFL sorgen dafür, dass ein nicht unerheblicher Teil der neuen Finanzierung Unternehmerinnen zugutekommt, und tragen damit zur weiteren Entwicklung der polnischen Wirtschaft bei.

Paweł Bojko, Chief Financial Officer von EFL: „Für EFL ist das die erste synthetische Verbriefung. Wir sind sehr stolz, dass wir nach dem Abschluss unserer allerersten Barverbriefung 2017 dieses Jahr ein weiteres Nischensegment des Verbriefungsmarktes erschließen konnten. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das die EIB-Gruppe in uns setzt. Und wir sind stolz, gemeinsam soziale Ziele in Polen verfolgen zu können wie die Förderung von KMU oder der Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft. Von der Verbriefung wird nicht nur das Unternehmen selbst profitieren, sondern auch die CASA-Gruppe insgesamt, die ihre Tätigkeit in Polen ausbauen kann.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Mit dieser Zusammenarbeit hilft die Europäische Union kleinen und Kleinstunternehmen in Polen zu wachsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dank der Garantie der Investitionsoffensive werden 3,1 Milliarden Zloty mobilisiert. Ich freue mich besonders darüber, dass ein Drittel dieser Gelder in Unternehmen unter weiblicher Führung fließen soll. Dies ist eine großartige nationale Initiative, die von der EU unterstützt wird.“

Weitere Informationen zu der Verbriefung:

Durch die Beteiligung der EIB-Gruppe an der Verbriefung entsteht zusätzliche Kreditkapazität. EFL verpflichtet sich vertraglich, neue Finanzierungen in Höhe des Vierfachen des garantierten Portfolios für neue Projekte polnischer Unternehmen bereitzustellen, die für eine EFSI-Förderung infrage kommen.

Dadurch werden den Endbegünstigten neue KMU-Finanzierungen von insgesamt bis zu 3,1 Milliarden Zloty (723 Millionen Euro) zur Verfügung stehen, 1,76 Milliarden Zloty (411 Millionen Euro) durch den EIF und 1,26 Milliarden Zloty (294 Millionen Euro) durch die EIB. Diese zusätzlichen Mittel werden den Zugang von Unternehmen zu Finanzierungen verbessern und neue Investitionen anstoßen. Sie tragen damit zu Beschäftigung, Innovation und Wirtschaftswachstum bei.

Besonders gefördert werden sollen weibliches Unternehmertum (Unternehmen, bei denen Frauen mehr als 50 Prozent der Anteile halten und in denen mehr als 50 Prozent der Führungskräfte Frauen sind) und Frauen in Führungspositionen (Unternehmen, deren Leitung und, sofern vorhanden, Aufsichtsrat oder Anlageausschuss mehr als 50 Prozent Frauen umfassen).

Diese Verbriefung ist die zweite, die EFL mit Beteiligung der EIB-Gruppe durchführt, und die erste, die durch den Juncker-Plan besichert wird.

Die erste gemeinsame Verbriefung von EFL und der EIB-Gruppe war die vorrangige Tranche einer True-Sale-Verbriefung, die im November 2017 unterzeichnet wurde. Alle Mittel wurden den Begünstigten bereitgestellt. Rund 80 Prozent der Mittel flossen in Kohäsionsregionen in Polen und 60 Prozent an Kleinstunternehmen. Für die neue Verbriefung wird eine ähnliche Inanspruchnahme erwartet.

Dies ist die vierte synthetische Verbriefung für KMU, an der sich die EIB und der EIF gemeinsam in Polen beteiligen.

Hintergrundinformationen

Über EFL

EFL nahm 1991 als eine der ersten Leasinggesellschaften in Polen die Tätigkeit auf. Heute ist EFL eine Universalbank, die ein breites Spektrum ergänzender Dienstleistungen anbietet: Leasing, Kredite, Factoring, Mietdienstleistungen und Versicherungen. In diesem Sektor ist EFL Vorreiter in Polen. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette, eine effiziente Infrastruktur und hoch qualifizierte Fachkräfte. Es erbringt in allen Marktsegmenten professionelle Dienstleistungen. EFL unterstützt die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen und finanziert kapitalintensive Transaktionen von Firmenkunden. Das Unternehmen gehört seit 2011 zur Crédit Agricole-Gruppe.