© Prodrive

EIB vergibt 50 Millionen Euro an Prodrive Technologies für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) und die Expansionspläne des Unternehmens

FEI-Aktivitäten reichen von Leistungselektronik über eingebettete IKT-Systeme bis hin zur Industrieautomation

Unterstützung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, die tragende Säule des „Juncker-Plans“

Die Europäische Investitionsbank vergibt ein Darlehen von 50 Millionen Euro an Prodrive Technologies, ein niederländisches Technologieunternehmen, das Elektronik, Software und Mechaniksysteme entwickelt und herstellt. Prodrive will mit dem Geld ein ehrgeiziges FEI-Programm für sein breites Angebot an Produkten, Systemen und Lösungen in verschiedenen Sektoren umsetzen, die betreffenden Fertigungskapazitäten ausbauen und so expandieren. Das EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert – das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan).

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Das Darlehen an Prodrive Technologies ist ein wichtiger Beitrag zur Forschung und Entwicklung von Hightech-Unternehmen im niederländischen Midcap-Markt. Die EIB liefert eine solide Komponente für eine stabile und zuverlässige Finanzierungsstruktur und unterstützt damit ein innovatives Unternehmen in einer entscheidenden Wachstums- und Entwicklungsphase.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Prodrive ist ehrgeizig und will expandieren. Mit den 50 Millionen Euro, die die EIB im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa zur Verfügung stellt, kann das Unternehmen neue Technologien entwickeln und noch innovativere Produkte herstellen. Zeit, einen Gang höher zu schalten.“

Pieter Janssen, CEO von Prodrive Technologies: „Das EIB-Darlehen ist ein wichtiger Meilenstein für Prodrive Technologies. Es unterstreicht unsere gute Erfolgsbilanz bei Innovation und Wertschöpfung auf dem Markt. Das Engagement der EIB bestätigt, welche Bedeutung unsere Arbeit in Europa hat. Jetzt können wir noch mehr in unsere Technologieprogramme investieren, die Fertigung ausweiten und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele realisieren.“

Zum umfangreichen Produktportfolio des Unternehmens gehören eingebettete IKT-Systeme, Leistungswandler, Automatisierungs- und Steuerungssysteme sowie Bildverarbeitungssysteme und Umgebungssensoren. Die FEI-Aktivitäten, die Prodrive mit EU-Unterstützung durchführt, sind vor allem auf Anwendungen in den Bereichen Halbleiter, Automobilbau, Energie, Infrastruktur, Industrie und Medizin ausgerichtet.

Das EIB-Darlehen unterstützt Prodrive bei Entwicklungen, die den UN-Nachhaltigkeitszielen entsprechen. Die Finanzierung ermöglicht es Prodrive, seine innovativen Klimalösungen und FEI-Kompetenzen weiter auszubauen und zum Entwicklungsziel 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur beizutragen. Mit der Entwicklung energieeffizienter Ladegeräte, der weiteren Elektrifizierung von Fahrzeugen und der Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten für die Halbleiter-, Medizintechnik- und Infrastrukturmärkte entspricht Prodrive dem Ziel 12 – Verantwortungsvoll konsumieren und produzieren.

Hintergrundinformationen

Prodrive Technologies ist ein niederländisches Technologieunternehmen, das Elektronik, Software und Mechaniksysteme entwickelt und herstellt. Zum umfangreichen Produktportfolio des Unternehmens gehören eingebettete IKT-Systeme, Bewegungssteuerungs- und Mechatroniksysteme, Leistungswandler, Automatisierungs- und Steuerungssysteme, Vision- und Bildverarbeitungssysteme sowie Umgebungssensoren. Prodrive entwickelt mit modernsten Technologien zeitnah maßgeschneiderte Produkte und stellt mithilfe automatisierter Fertigungsverfahren qualitativ hochwertige Produkte effizient her.