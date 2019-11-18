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PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Prodrive Technologies sichert sich europäische Unterstützung für ehrgeizige Wachstumspläne
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2019
20180166
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
PRODRIVE TECHNOLOGIES BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 115 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance investments in research, development and innovation (RDI) for electronics applications in different sectors, as well as the expansion of related manufacturing capacities qualifying as advanced manufacturing technology (AMT) to support the company's growth over the period 2018-2019.

The investments are mainly targeting the promoter's innovation activities in the fields of (i) power electronics and power conversion, (ii) embedded computing systems, (iii) industrial automation, (iv) vision & imaging systems, (v) motion and mechatronics and (vi) environmental sensing. The aim is to develop new products, new services, to develop advanced manufacturing technology know-how and to implement additional manufacturing capacity and ultimately to support the company's growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. The new capacities for electronics manufacturing will as well be implemented in an existing building inside an industrial park next to the current facilities that is already authorised for the planned activities.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
30/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Prodrive Technologies sichert sich europäische Unterstützung für ehrgeizige Wachstumspläne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
30 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84886976
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180166
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133098319
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180166
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
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Übersicht
PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Datenblätter
PRODRIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Prodrive Technologies sichert sich europäische Unterstützung für ehrgeizige Wachstumspläne
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Aktuelles und Storys

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Niederlande: Prodrive Technologies sichert sich europäische Unterstützung für ehrgeizige Wachstumspläne
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen