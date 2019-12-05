Jeweils 200 Millionen Euro für KMU und für Midcap-Unternehmen sowie 100 Millionen Euro für den Agrarsektor

Finanziert werden sowohl neue als auch bereits begonnene Projekte in allen Wirtschaftszweigen

Die Operation basiert auf der Zeichnung einer von der Banco BPM begebenen reservierten Anleihe durch die Europäische Investitionsbank

Neue Mittel zur Förderung der italienischen Wirtschaft in Höhe von 500 Millionen Euro stehen kleinen und mittleren Unternehmen und Agrarbetrieben in Italien dank des von der Europäische Investitionsbank (EIB) und der Banco BPM unterzeichneten Finanzierungsvertrags zur Verfügung.

Davon sind 200 Millionen Euro für KMU (mit bis zu 250 Beschäftigten), 200 Millionen Euro für Midcap-Unternehmen (mit zwischen 250 und 3 000 Beschäftigten) und 100 Millionen Euro für Agrarbetriebe bestimmt, wobei 10 Prozent auf „junge Landwirte“ (jünger als 41 Jahre) entfallen.

Mit den Einzeldarlehen können sowohl neue als auch bereits laufende Vorhaben finanziert werden, sofern die Projekte noch nicht abgeschlossen sind. Die Vorhaben können von Unternehmen aus sämtlichen Wirtschaftssektoren (Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel, Fremdenverkehr und Dienstleistungen) durchgeführt werden. Für eine Finanzierung in Betracht kommen der Erwerb, Bau, Aus- und Umbau von Gebäuden; der Kauf von Anlagen, Ausrüstung, Fahrzeugen und Maschinen; Aufwendungen und immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Projekten, einschließlich Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie dauerhaft für das operative Geschäft benötigtes Betriebskapital.

Die Operation ist als Verbriefung strukturiert, bei der die EIB im Rahmen einer Privatplatzierung Pfandbriefe des Programms BPM Covered Bond 2 zeichnet, die durch ein Portfolio von privaten Hypothekendarlehen unterlegt sind und gemäß dem italienischen Pfandbriefrecht begeben wurden. Die Pfandbriefe haben eine Laufzeit von sechs Jahren mit Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit und sind mit einem Festzinskupon von 0,5 Prozent p. a. versehen. Im Gegenzug wird die Banco BPM neue Finanzierungsmittel von 500 Millionen Euro mit einem Finanzierungsvorteil (niedrigere Zinsen für Unternehmen) für Projekte von Unternehmen bereitstellen, die einen entsprechenden Antrag stellen.

Die Banco BPM wird über ihr Filialnetz die Finanzierungsanträge, Auszahlungen und Tilgungen verwalten. Die Darlehenslaufzeit darf höchstens zwölf Jahre betragen.

Dario Scannapieco, EIB-Vizepräsident: „Ich freue mich besonders über die Zusammenarbeit mit der Banco BPM, denn sie stellt die Mittel recht schnell bereit. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Europa dank der Partnerschaft mit einer großen italienischen Bank den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen und Agrarbetrieben sehr nah sein kann, um die Wirtschaft zu beleben.“

Giuseppe Castagna, CEO der Banco BPM: „Mit dieser Operation stärken wir die bereits solide Beziehung zur EIB, die ein wesentlicher Bestandteil der kontinuierlichen Tätigkeit der Banco BPM zugunsten der italienischen Unternehmen darstellt. Bisher haben es uns die im Rahmen von Vereinbarungen mit der EIB gewährten Darlehen ermöglicht, mehr als 2 200 kleine und mittlere Unternehmen mit über einer Milliarde Euro zu unterstützen. Ich freue mich bei dieser Operation besonders, dass ein erheblicher Anteil der gewährten Mittel für Agrarbetriebe bestimmt ist. Es handelt sich dabei um einen Sektor, in dem wir in den Augen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer Maßstäbe setzen und in dem wir weiterwachsen wollen.“

Die Operation wurde für die Banco BPM von ihrem internen Rechtsteam mit Unterstützung von A&O begleitet. Die EIB wurde von Bonelli Erede unterstützt.

Hinweis für die Redaktion

Die Banco BPM mit mehr als 22 000 Beschäftigten und über 1 700 Niederlassungen ist die drittgrößte Bankengruppe Italiens. Sie bedient vier Millionen Kunden über ein ausgedehntes und vollständiges Filialnetz und eine umfassende Multi-Channel-Strategie. Die regionale Präsenz mit einer strategischen Positionierung in Norditalien macht die Banco BPM zum nationalen Marktführer in verschiedenen Geschäftsbereichen mit hoher Wertschöpfung. Sie ist mit einem Portfolio bekannter Markennamen und Möglichkeiten des Cross-Selling zwischen Bankproduktanbietern einzigartig positioniert.