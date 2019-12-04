Europäische Investitionsbank und RLB NÖ-Wien stellen 300 Millionen Euro für gemeinnützigen Wohnbau bereit

Initiative unterstützt die Errichtung von rund 1.800 neuen Wohneinheiten im Großraum Wien sowie in Niederösterreich

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (RLB NÖ-Wien) stellen gemeinsam Finanzierungsmittel in Höhe von 300 Millionen Euro zur Unterstützung von gefördertem Wohnraum in Österreich zur Verfügung. Die Hälfte kommt von der EU-Bank, die RLB NÖ-Wien wird die bereitgestellten Mittel in gleicher Höhe ergänzen. Die insgesamt 300 Millionen Euro werden in den kommenden vier Jahren über die RLB NÖ-Wien in den sozialen und gemeinnützigen Wohnbau fließen.

Damit stehen Investitionsfinanzierungen mit Fixzinssätzen von bis zu 28Jahren zur Verfügung. Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften, soziale und kommunale Wohnbauträger im Osten Österreichs können sich das aktuelle, historisch niedrige Zinsniveau für den Neubau von geförderten Wohnungen durch die EIB-Refinanzierung auf runddrei Jahrzehnte absichern. Davon profitieren die Mieter in geförderten und von Gemeinnützigen Bauvereinigungen errichteten Wohnanlagen in Niederösterreich und in Wien. Die Darlehen stehen in den kommenden vier Jahren zur Verfügung.

Die Gelder sollen in Regionen zum Einsatz kommen, in denen die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum besonders hoch ist. Eine erste Tranche der EIB über 75 Millionen Euro wurde jetzt unterzeichnet. Eine zweite Tranche über weitere 75 Millionen Euro wird voraussichtlich 2020 bereitgestellt.

EIB Vizepräsident Andrew McDowell, der für das Geschäft der Bank in Österreich zuständig ist, erklärte: „Der Ballungsraum Wien weist eine hohe Attraktivität und Lebensqualität auf. Immer mehr Menschen zieht es in die Hauptstadt, was das Wohnen für viele Bürger unerschwinglich macht. Die EU-Bank hat sich zum Ziel gesetzt, hier gegenzusteuern, und fördert mit starken Partnern in Österreich, aber auch in anderen Mitgliedstaaten, bezahlbaren Wohnraum, indem sie günstige Finanzierungsmittel mit langen Laufzeiten bereitstellt, zum Vorteil der Bürger in Europa. Ich begrüße es in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass wir hier mit der RLB NÖ-Wien einen sehr erfahrenen und verlässlichen Partner haben, mit dem wir bereits seit vielen Jahren hervorragend zusammenarbeiten.“

eneraldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, RLB NÖ-Wien: „Verantwortungsvolles Wirtschaften, um so nachhaltigen Wert zu schaffen, entspringt Raiffeisens Gründungsidee. Die erste Raiffeisenkasse in Österreich wurde vor über 130 Jahren in Niederösterreich gegründet. Sie übernahm Verantwortung für die Menschen in der Region, förderte Wohlstand und Lebensqualität. Mit der vorliegenden Vereinbarung leistet die RLB NÖ-Wien heute – ganz im Sinne ihrer Gründungsidee – einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von leistbarem Wohnraum für die Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit der EIB werden so rund 1.800 geförderte Wohnungen für Familien finanziert – nicht nur im Ballungsraum Wien, sondern auch in weniger gut entwickelten Gebieten von Niederösterreich. Nur so können wir dazu beitragen, die Regionen für die Menschen attraktiv zu halten und Betriebe zur Ansiedlung zu bewegen, weil sie damit auch in entlegeneren Gebieten gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein attraktives Lebensumfeld vorfinden können“.

Hintergrundinformationen:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG:

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG ist eine moderne Regional-, Verbund- und Kommerzbank im Osten Österreichs mit rund 266.000 Kunden. Als Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken unterstützt sie diese in sämtlichen Belangen des Bankgeschäfts. Die 53 selbstständigen niederösterreichischen Raiffeisenbanken betreuen mit einem Marktanteil von 42 Prozent insgesamt 974.000 Kunden.