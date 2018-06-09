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AFFORDABLE HOUSING RLBNW

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2020 : 30.000.000 €
25/10/2022 : 45.000.000 €
4/11/2019 : 75.000.000 €
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27/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern erschwinglichen Wohnraum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2019
20180609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING RLBNW
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 307 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Intermediated framework loan to finance social and affordable housing units in the Austrian Federal States of Vienna and Niederosterreich. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

The project supports the financing of new built social and affordable housing units in the Federal State of Vienna and in the Federal State of Lower Austria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the relevant EU Directives.

The Bank will require the promoter to ensure that any final beneficiaries falling under EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
27/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern erschwinglichen Wohnraum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Datum der Veröffentlichung
27 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92497827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180609
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253083499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180609
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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AFFORDABLE HOUSING RLBNW
Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING RLBNW
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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