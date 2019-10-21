Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Palestinian Company for Credit and Development (FATEN) haben einen Darlehensvertrag über zehn Millionen US-Dollar unterzeichnet. Die Mittel kommen Selbstständigen, Einzel- und Kleinstunternehmen in Palästina[1] zugute. Mit dem Darlehen werden Tausende Endbegünstigte unterstützt.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft lässt sich nicht ohne die Kleinstunternehmerinnen und ‑unternehmer verbessern – sie müssen die Möglichkeit haben, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Mit dem neuen Darlehen an die FATEN bekräftigt die EIB ihr Engagement für finanzielle Teilhabe und Unternehmertum.“

Anwar Jayyosi, CEO von FATEN: „Seit ihrer Gründung hat die FATEN Tausende kleine und Kleinstunternehmen finanziert und Menschen geholfen, ihre eigenen Projekte zu entwickeln und durchzuführen. Damit förderte sie gleichzeitig die palästinensische Wirtschaft. Dank des neuen EIB-Darlehens kann die FATEN kleine und Kleinstunternehmen unterstützen und so ihrer Vision einer umfassenden finanziellen Teilhabe ein Stück näher kommen.“

Die FATEN wurde 1998 als gemeinnützige private Gesellschaft gegründet, die beim palästinensischen Ministerium für Wirtschaft registriert ist und 2014 von der palästinensischen Währungsbehörde die Zulassung erhielt. Ihr Marktanteil liegt derzeit bei 41 Prozent, sie hat 37 Filialen im ganzen Land und ihr ausstehendes Portfolio beläuft sich auf 100 Millionen US-Dollar. Die FATEN ist an über 500 verschiedenen Orten tätig, darunter Flüchtlingslager, ländliche Gegenden und marginalisierte Gemeinschaften. Sie hat 310 Beschäftigte und über 33 200 aktive Darlehensnehmer, davon 31,56 Prozent Frauen.

Der Finanzierungsvertrag wurde im Rahmen der Mikrofinanzfazilität für die südliche Nachbarschaft unterzeichnet. Mit der Fazilität im Volumen von 71,3 Millionen Euro sollen Investitionen im Mikrofinanzsektor in Ländern der südlichen Nachbarschaft finanziert werden. Dabei können eigene Mittel der EIB mit Geldern kombiniert werden, die die Europäische Kommission im Rahmen der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität bereitstellt.

Die Tätigkeit der EIB in der Region

[1] Diese Bezeichnung ist nicht als Anerkennung eines Staates Palästina auszulegen und lässt die Standpunkte der einzelnen Mitgliedstaaten zu dieser Frage unberührt.