Die Banca March hat von der EIB im Rahmen des Investitionsplans für Europa eine Garantie über 70 Millionen Euro für Midcap-Unternehmen erhalten. Ein Darlehen über weitere 100 Millionen ist für KMU bestimmt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banca March wollen gemeinsam spanischen KMU und Midcap-Unternehmen günstige Finanzierungsmittel zur Verfügung stellen. EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und Banca March-Vorstand José Luis Acea haben heute in Madrid zwei Verträge unterzeichnet, durch die das spanische Finanzinstitut bis zu 340 Millionen Euro für Investitionsvorhaben von KMU und Midcap-Unternehmen ausreichen kann.

Die EIB stellt der Banca March eine Garantie von 70 Millionen Euro für Darlehen, die bereits an Midcap-Unternehmen vergeben wurden. Mit dieser Garantie kann die Banca March ein neues Darlehensportfolio von bis zu 140 Millionen Euro aufbauen. Möglich gemacht hat dies die Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“. Die Banca March kann damit mehr Investitionsvorhaben von Midcap-Unternehmen fördern, die insbesondere in den Bereichen Innovation und Klimaschutz tätig sind.

Die EIB vergibt an die Banca March außerdem ein Darlehen über 100 Millionen Euro, das die spanische Bank um weitere 100 Millionen Euro aufstocken wird. Mit diesen Mitteln sollen mehr Investitionsvorhaben von KMU finanziert werden. Durch die beiden Verträge stehen insgesamt 340 Millionen Euro für Kredite zur Verfügung, die KMU und Midcap-Unternehmen mit niedrigen Zinssätzen und langen Laufzeiten aufnehmen können.

Anlässlich der Unterzeichnung in Madrid unterstrich EIB-Vizepräsidentin Navarro das Engagement der EIB für spanische KMU und Midcap-Unternehmen: „Durch die Verträge mit Banca March können wir sicherstellen, dass die Vorteile unserer Finanzierungen nicht nur Großprojekten, sondern auch kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen. Diese benötigen Mittel, um weiter zu wachsen und wettbewerbsfähiger zu werden. KMU zu unterstützen ist eines der vorrangigen Ziele der EIB in Spanien. Wir tragen damit zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei.“

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission Jyrki Katainen, zuständig für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit: „Eines der wichtigsten Ziele der Investitionsoffensive für Europa ist es, kleinen und mittleren Unternehmen die nötigen Finanzierungen zu ermöglichen, um sich weiterzuentwickeln. Spanien hat die EU-Garantie bisher sehr sinnvoll eingesetzt. Rund 130 000 KMU und Midcap-Unternehmen profitieren bereits davon. Durch diesen Vertrag zwischen EIB und Banca March können noch viele andere spanische Unternehmen expandieren, Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft vor Ort stärken.“

Banca March-Vorstand Acea: „Die Banca March ist fest entschlossen, auch in Zukunft die wichtigste Bank für Unternehmen, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien zu bleiben. Dafür haben wir ein in Spanien einzigartiges, maßgeschneidertes Angebot entwickelt, das Unternehmen wie Unternehmer gleichermaßen anspricht. Durch diesen Vertrag mit der EIB können wir als Spezial- und Familienbank Unternehmen weiter die am besten auf sie abgestimmten Finanzierungsmöglichkeiten bieten.