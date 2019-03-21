©Richard Willis/ Department of Housing

Bau von mehreren Hundert Wohnungen im Großraum Dublin in den kommenden zwei Jahren geplant

Erste Bauphase des staatlichen Wohnungsbauprogramms kann sofort beginnen

Die Bank of Ireland, die Europäische Investitionsbank, Macquarie Capital und die Korea Development Bank unterstützen erstes irisches ÖPP-Modell für den sozialen Wohnungsbau

In Dublin, Louth, Wicklow und Kildare werden 534 neue Wohnungen in der ersten Phase der ersten öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) im sozialen Wohnungsbau in Irland entstehen. Es wurden 120 Millionen Euro neue Investitionsmittel zugesagt.

Die EIB stellt die Hälfte der 25-jährigen Finanzierung für die erste Programmphase bereit. Daneben unterstützen auch die Bank of Ireland, Macquarie Capital und die Korea Development Bank das Programm.

Das Wohnungsbauprogramm wird wesentlich dazu beitragen, den Mangel an Sozialwohnungen in Irland zu bekämpfen. Im Laufe der drei Phasen sollen 1 500 neue Wohnungen im ganzen Land gebaut werden.

Eoghan Murphy, Minister für Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Selbstverwaltung: „Der Vertrag mit Comhar Housing Limited ist ein wichtiger Meilenstein für den Einsatz öffentlich-privater Partnerschaften im sozialen Wohnungsbau. Mit den 534 Wohnungen werden in Irland erstmals Sozialwohnungen über dieses ÖPP-Modell bereitgestellt. Insgesamt werden in drei Phasen 1 500 Wohneinheiten gebaut. Die EIB und die Bank of Ireland sind wichtige Unterstützer des Projekts und glauben an unser innovatives Modell. Ich möchte mich auch bei den vielen öffentlichen und privaten Beteiligten für ihre harte Arbeit bedanken, durch die wir das Projekt auf den jetzigen Stand bringen konnten. Dieses Projekt ist Teil des staatlichen Plans 'Rebuilding Ireland', der genügend Sozialwohnungen in Irland sicherstellen soll. Ich freue mich, dass der Bau der neuen Wohnungen sofort beginnen wird und wir damit unserem Ziel näherkommen.“

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Wir wissen, dass Irland dringend mehr Sozialwohnungen benötigt. Daher freuen wir uns, die Hälfte der Finanzierung des ersten irischen ÖPP-Modells für Sozialwohnungen bereitzustellen. Es ist europaweit unser erstes Darlehen für ein Wohnungsbauprogramm, das über ein ÖPP-Modell finanziert wird. Das Programm im Umfang von 120 Millionen Euro wird in den nächsten Jahren die Wohnsituation Hunderter Familien in ganz Irland verbessern. Es ist ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen der EIB und den irischen Partnern, um die Wohnraumkrise zu bekämpfen.“

Cathy Bryce, Direktorin der irischen Finanzierungsagentur NDFA: „Für den sozialen Wohnungsbau in Irland ist dieses Projekt wegweisend. Wir haben zum ersten Mal ein ÖPP-Modell eingesetzt und damit ein wichtiges neues Instrument gefunden, um den Bedarf an Sozialwohnungen in Irland zu decken. Es ist auch das europaweit erste EIB-Darlehen für ein ÖPP-Wohnungsbauprogramm. Durch die harte Arbeit aller Beteiligten konnten die Finanzierungsverträge für dieses wichtige Projekt unter Dach und Fach gebracht werden. Ich freue mich, dass die Wohnungen nun schnellstmöglich fertiggestellt werden können.“

Tom Hayes, CEO Corporate Banking bei der Bank of Ireland: „Wir freuen uns sehr darüber, das erfolgreiche Bieterkonsortium Comhar Housing Limited und vor allem Macquarie Capital bei dieser ÖPP-Initiative zu unterstützen. Für Hunderte Familien im Großraum Dublin wird sich bald die Wohnsituation verbessern. Die Bank of Ireland ist ein wichtiger Geldgeber, und wir möchten maßgeblich dazu beitragen, die Entwicklung neuer Wohnungen in Irland zu finanzieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.“

Mark Bradshaw, Head of Infrastructure Projects, Europe and Americas bei Macquarie Capital: „Da der Bedarf an Sozialwohnungen und kostengünstigem Wohnraum weltweit steigt, setzen öffentliche Auftraggeber zunehmend auf ÖPP-Modelle. Wir investieren in die frühen Entwicklungsphasen von Projekten auf der ganzen Welt. Dabei setzen wir sowohl Bilanzkapital und Entwicklungskapital als auch unsere Erfahrung im Bereich Infrastruktur ein, um wichtige Projekte wie dieses umzusetzen. Wir arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren mit der Sisk Group zusammen, aktuell auch am 250 Millionen Euro teuren Campus-Projekt in Grangegorman. Daher freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Sisk, der NDFA und der Wohnungsgesellschaft Choice Housing, um wichtige soziale Infrastruktur in Irland bereitzustellen.“

Die neuen Wohneinheiten werden von der zum Comhar-Konsortium gehörenden Choice Housing im Rahmen eines Finanzierungsvertrags über 25 Jahre verwaltet. Für die Bauleitung wird Sisk zuständig sein.

Gemäß ÖPP-Finanzierungsvertrag wird das Comhar-Konsortium die Wohnungen bauen und instand halten. Die Immobilien werden dem irischen Staat nach 25 Jahren in „erstklassigem Zustand“ zurückgegeben.

Der Bau soll in den kommenden Wochen beginnen und je nach Standort bis zu zwei Jahre dauern.

Hintergrundinformationen:

Die sechs Standorte für die 534 neuen Wohnungen: