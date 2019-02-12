©Christophe Quirion/ Christophe Quirion

Zweite Tranche über 40 Millionen Euro unterzeichnet

Gelder der EU-Bank fließen in Forschung und Entwicklung

Finanzierung erfolgt mit Unterstützung der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem österreichischen Lichtkonzern Zumtobel Group zur Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen eines Gesamtfinanzierungsprogramms von 80 Millionen Euro die zweite Kredittranche in Höhe von 40 Millionen Euro zur Verfügung. Der EIB-Kredit wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist eine tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa – besser bekannt als Juncker-Plan –, bei der die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten. Die EIB trägt mit ihren Krediten dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern.

Die Zumtobel Group ist ein internationaler Lichtkonzern und ein führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services. Das Unternehmen zählt zu den europäischen Marktführern im Bereich professioneller Beleuchtungssysteme und Lichtkomponenten.

Der für Finanzierungen in Österreich zuständige EIB-Vizepräsident Andrew McDowell betonte:

„Forschung, Entwicklung und Innovation sind eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und hochwertige Arbeitsplätze. Für die EIB hat dies hohe Priorität. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Zumtobel Group. Der Lichtkonzern zählt in Österreich zu den Unternehmen mit der höchsten Forschungsintensität.“

Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte dazu: „Unternehmen müssen in Forschung und Entwicklung investieren, um Europas Führungsposition auf dem Gebiet der Innovation zu behaupten. Dank dieser Vereinbarung im Rahmen des Investitionsplans wird die Zumtobel Group ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und weiter neue Produkte in der Beleuchtungsbranche entwickeln. Dies ist eine gute Nachricht für die österreichische und die gesamte europäische Wirtschaft.“

Thomas Tschol, CFO Zumtobel Group ergänzte: „In einer zunehmend vernetzten und digitalen Welt ist Produktinnovation die Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Als globaler Player der Lichtindustrie investieren wir daher intensiv in die Entwicklung neuer Produkte. Die Finanzierung der EIB in Höhe von 80 Millionen Euro ist somit ein wichtiger Beitrag, den Ausbau der Innovationsführerschaft der Zumtobel Group weiter voranzutreiben.“