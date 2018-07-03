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ZUMTOBEL LIGHTING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 7.200.000 €
Deutschland : 8.800.000 €
Vereinigtes Königreich : 12.800.000 €
Österreich : 51.200.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2018 : 3.600.000 €
24/01/2019 : 3.600.000 €
3/09/2018 : 4.400.000 €
24/01/2019 : 4.400.000 €
3/09/2018 : 6.400.000 €
24/01/2019 : 6.400.000 €
3/09/2018 : 25.600.000 €
24/01/2019 : 25.600.000 €
Andere Links
Related public register
14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Related EFSI register
20/07/2018 - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB stellt Zumtobel Group insgesamt 80 Millionen Euro zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/09/2018
20170870
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZUMTOBEL LIGHTING RDI
ZUMTOBEL GROUP AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 181 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments for research and development (R&D) of innovative and more efficient lighting solutions including new kinds of services. These activities will be carried out mostly in Austria.

This project will help provide more intelligent, better-connected and energy-efficient lighting solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under any of the annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; moreover they are expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. As such it is unlikely that the local environmental competent authorities have required an EIA for the project. However, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify further details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
20/07/2018 - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB stellt Zumtobel Group insgesamt 80 Millionen Euro zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82283837
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170870
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134231863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170870
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84536999
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170870
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZUMTOBEL LIGHTING RDI
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Datenblätter
ZUMTOBEL LIGHTING RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Weitere Veröffentlichungen