Erste EIB-Darlehenstranche für Unternehmerinnen in der EU

Gesamtdarlehen soll 260 kleine und mittlere Unternehmen und 6 100 Arbeitsplätze fördern

Mit der Garanti Bank hat die EIB nunmehr insgesamt 16 Partnerinstitute in Rumänien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Garanti Bank 22,3 Millionen Euro zur Unterstützung rumänischer Unternehmen bereit. Davon sind fünf Millionen Euro speziell für Unternehmerinnen vorgesehen. Die Garanti Bank stockt diesen Betrag ihrerseits um weitere fünf Millionen Euro auf. Die Finanzierung wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, die Finanzierungssäule der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“).

Die innovative Darlehenstranche erleichtert frauengeführten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen den Zugang zu günstigeren Finanzierungen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme: Mehr als 50 Prozent der Unternehmensanteile werden von einer oder mehreren Frauen gehalten, oder 26 bis 50 Prozent der Anteile werden von einer oder mehreren Frauen gehalten, wobei eine CEO-, COO- oder CFO-Position von einer Frau ausgeübt wird.

Mit der Förderung von Geschlechtergleichstellung und Diversität möchte die EIB auch erreichen, dass die von ihr finanzierten Projekte allen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen. Diese Finanzierung ist das erste Durchleitungsdarlehen der EIB, das sich speziell an Unternehmerinnen in Europa richtet und Frauen als wichtige Wirtschaftsakteure unterstützt. Das Darlehen entspricht der Strategie der EIB-Gruppe zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Mit diesem innovativen Darlehen, das über die Investitionsoffensive für Europa besichert wird, kann die EIB erstmals gezielt Unternehmerinnen fördern. Frauen leisten einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung. Ihr Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum ist jedoch noch größer, wenn sie besseren Zugang zu Finanzierungen erhalten.“

Corina Creţu, EU-Kommissarin für Regionalpolitik: „Ich freue mich sehr, dass der Juncker-Plan rumänischen Unternehmerinnen hilft. So können sie ihr Talent voll ausschöpfen und ihre Ideen in konkreten Projekten umsetzen. Wenn Frauen stärker am Wirtschaftsgeschehen teilhaben und ihnen die hierfür benötigten finanziellen Mittel bereitgestellt werden, profitiert auch die rumänische Wirtschaft. Ich hoffe, dass es künftig noch viele weitere solcher Darlehen geben wird.“

Ufuk Tandogan, CEO der Garanti Bank: „Unternehmen sind ein wichtiger Wachstumsmotor, der zur Entwicklung der rumänischen Wirtschaft beiträgt. Bei der Garanti Bank setzen wir uns aktiv für Unternehmer, vor allem aber für Unternehmerinnen ein. Wir werden weiterhin alles daran setzen, unseren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein. Wir möchten ihnen die besten Finanzierungsmöglichkeiten bieten und ihnen so ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Durch die neue Partnerschaft mit der EIB soll das wirtschaftliche Empowerment von Frauen in Rumänien vorangetrieben werden. Wir freuen uns über die Vertragsunterzeichnung und verstärken damit unser langfristiges Engagement für die rumänische Wirtschaft.“