EIB-Gruppe (EIB und EIF) stellt Garantie von 610 Millionen Euro für eine Verbriefung von KMU-Krediten; ICO zeichnet Anleihen im Wert von 283 Millionen Euro

Mehr als 64 Millionen Euro der EIB-Garantie sind durch den Investitionsplan für Europa besichert

Verbriefung ermöglicht Vergabe günstiger Kredite an rund 15 000 Unternehmen mit mehr als 100 000 Beschäftigten

Die EIB-Gruppe, BCC-Grupo Cajamar und ICO wollen die Kreditvergabe an kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) in ländlichen Gebieten sowie an Hersteller von Agrarnahrungsmitteln verbessern, um deren Investitionstätigkeit zu fördern. Dazu stellt der Europäische Investitionsfonds (EIF) eine Garantie von 610 Millionen Euro für eine Verbriefung von Cajamar (Verbriefungsfonds IM BCC Capital 1). Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit 325 Millionen Euro an diesem Betrag. Ein Teil der EIB-Garantie ist durch den Investitionsplan für Europa besichert. Das spanische Förderinstitut ICO zeichnet vorrangige Anleihen im Betrag von 283 Millionen Euro. Durch diese Verbriefung kann die spanische Genossenschaftsbank Grupo Cooperativo Cajamar mehr als eine Milliarde Euro für neue Kredite an Unternehmen der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion sowie an kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige im ländlichen Raum bereitstellen.

Über diese innovative True-Sale-Verbriefung setzt die Grupo Cajamar mithilfe der EIB, des EIF, des ICO und eines privaten Investors Kapital frei und kann dadurch ihre Ressourcen besser verwalten. Diese Operation ist beispielgebend für andere spanische Finanzinstitute. Sie zeigt, wie sich Ressourcen für neue Finanzierungen zugunsten Selbstständiger und kleiner und mittlerer Unternehmen mobilisieren lassen, die das Rückgrat der spanischen Wirtschaft sind.

64 Millionen Euro der EIB-Garantie sind zudem durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch als „Juncker-Plan“ bekannt ist. Durch die EFSI-Garantie kann die EIB-Gruppe Investitionsvorhaben finanzieren, die nach den Kriterien des „Juncker-Plans“ aufgrund ihrer Art oder Struktur zwar risikoreicher sind, aber auch einen großen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten können. Die EIB geht davon aus, dass die Grupo Cajamar durch diese Vereinbarung neue zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit an etwa 15 000 kleine und mittlere Unternehmen mit mehr als 100 000 Beschäftigten vergeben wird.

Anlässlich der Unterzeichnung am Sitz der Grupo Cajamar in Madrid erklärte EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Diese Vereinbarung mit Cajamar stellt eine innovative Form der Finanzierung dar. Sie ermöglicht mittelgroßen Finanzinstituten wie Cajamar ein optimales Ressourcenmanagement. Durch die Verbriefung stehen nun fast eine Milliarde Euro aus öffentlichen und privaten Quellen für die Vergabe günstiger Kredite an Unternehmen und Selbstständige in ländlichen Gebieten zur Verfügung.“

Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF: „Cajamar hat sich verpflichtet, neue Kredite von mehr als einer Milliarde Euro an kleine und mittlere Unternehmen zu vergeben. Wir freuen uns sehr, das Institut bei diesem ehrgeizigen Ziel zu unterstützen. Wir müssen Hindernisse abbauen, um ein besseres Kapitalmanagement und niedrigere Finanzierungskosten für die Realwirtschaft zu ermöglichen. Nur so lässt sich das Wirtschaftswachstum fördern. Der EIF ist sehr stolz darauf, gemeinsam mit Cajamar diese neuartige Verbriefung mit Beteiligung öffentlicher Geldgeber auf den Weg zu bringen und so einer mittelgroßen Bank in Spanien die Freisetzung von regulatorischem Eigenkapital zu ermöglichen.“

Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: „Durch den Juncker-Plan konnten in Spanien bereits zusätzliche Investitionen von 46 Milliarden mobilisiert werden. Das ist ein großer Erfolg. Mit der neuen Vereinbarung kann die EU kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige in ländlichen Gebieten unterstützen, die dringend Hilfe benötigen. Die ländliche Wirtschaft ist eine grüne Goldmine, und ich freue mich, dass der Juncker-Plan dazu beiträgt, ihr Potenzial auszuschöpfen.“

Luis Rodríguez, CEO der BCC-Grupo Cajamar, dankte der EIB, dem EIF, dem ICO und dem privaten Investor für ihre Unterstützung bei dieser innovativen Verbriefung von KMU-Krediten: „Mit dieser Verbriefung wollen wir vor allem unsere Unterstützung für Unternehmen der strategisch wichtigen Agrar- und Nahrungsmittelbranche sowie kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige fortsetzen, die uns besonders am Herzen liegen. Gleichzeitig verbessern wir dadurch unsere Bonität und Liquidität und halten somit die Vorgaben der Aufsichtsbehörden ein.“

ICO-Präsident José Carlos García de Quevedo betonte, mit dieser Vereinbarung beteilige sich das ICO erstmals an einer Verbriefung: „Damit beginnt für uns eine neue Form der Zusammenarbeit mit Privatbanken, die die Kreditvergabe an Selbstständige und kleine und mittelgroße Unternehmen fördern soll. Wir verstärken damit unser Engagement für Finanzierungen, die das Unternehmenswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern.“

Die Verbriefung wurde von der Banco Santander beratend begleitet, die den Fonds Intermoney Titulización verwaltet. Mit der Zeichnung bzw. Besicherung aller Tranchen wurde das gesamte Risiko an die Investoren übertragen. Dadurch verringerten sich die gewichteten Risikoaktiva von Cajamar, und die Kernkapitalquote des Instituts stieg um etwa 36 Basispunkte.