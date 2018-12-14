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CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC

Unterzeichnung(en)

Betrag
325.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 325.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 325.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 34.300.000 €
14/12/2018 : 64.300.000 €
14/12/2018 : 226.400.000 €
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08/01/2019 - CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
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Spanien: Unterstützung der ländlichen Wirtschaft - EIB, EIF und ICO unterzeichnen Vereinbarung mit Cajamar für die Bereitstellung von mehr als einer Milliarde Euro für kleine und mittlere Unternehmen und Selbstständige

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20180457
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 325 million
EUR 972 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a dedicated guarantee enhancing access to loan finance for small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps (enterprises up to 3,000 employees) operating in the rural sector in Spain, mainly in cohesion regions (for example in Galicia).

The loan will be used for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible industry and services sectors. An indicative 70% of the loan will be used to finance SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In line with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment, Cajamar Caja Rural will be requested to take all the necessary measures to ensure that the beneficiary SMEs and Midcaps's sub-projects will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that this conforms with EU rules.

In accordance with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of public procurement, Cajamar Caja Rural will be requested to take all the necessary measures to ensure that the procurement procedures carried out by the beneficiary SMEs and Midcaps's comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that this conforms with EU rules.

Weitere Unterlagen
08/01/2019 - CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88094338
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180457
Letzte Aktualisierung
8 Jan 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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EIB, EIF and ICO sign an agreement with Grupo Cajamar to provide over EUR 1bn to SMEs and the self-employed
Cajamar ABS Enhanced Support Rural SMEs and Midc
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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