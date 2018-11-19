Die EIB vergibt ein Darlehen von 25 Millionen Euro an Bankia, um die Jugendbeschäftigung in Spanien zu fördern. Bankia stellt für diesen Zweck weitere 25 Millionen Euro bereit

Mit dem Darlehen der EIB können zinsgünstige Kredite an KMU vergeben werden, die junge Arbeitslose einstellen

Die Bank unterstützt damit nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, sondern auch das Programm Dualiza Bankia zur Förderung der Berufsausbildung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Bankia wollen gemeinsam die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien bekämpfen. Die beiden Banken haben vereinbart, bis zu 50 Millionen Euro für spanische KMU und Midcap-Unternehmen bereitzustellen, die junge Arbeitslose einstellen. Die EIB vergibt dafür ein Darlehen über 25 Millionen Euro an Bankia, die das spanische Institut um weitere 25 Millionen Euro ergänzen wird. Damit stehen insgesamt 50 Millionen Euro für KMU zur Verfügung.

Das Darlehen, das EIB-Vizepräsidentin Navarro und Bankia-Präsident Goirigolzarri heute in Madrid unterzeichnet haben, wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt. Der EFSI ist der zentrale Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, auch als „Juncker-Plan“ bekannt. Auf diese Weise kann die EIB-Gruppe Investitionsvorhaben mit einem hohen Zusatznutzen finanzieren, die wie in diesem Fall die Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen in Bildung und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördern.

Anlässlich der Unterzeichnung zeigte sich EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro sehr erfreut über dieses Darlehen, „mit dem wir die Beschäftigungschancen junger Menschen in Spanien verbessern können.“ Sie erinnerte auch daran, dass „die Unterstützung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu den vorrangigen Zielen der EIB in Spanien gehört“, und würdigte damit die Rolle von KMU als Wachstums- und Beschäftigungsmotor.

Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität: „Spanien hat mit Unterstützung der EU, etwa der Jugendgarantie oder der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, stark in Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Leute investiert. Über 1,3 Millionen Jugendliche haben sich bisher bei der Jugendgarantie in Spanien angemeldet, und etwa eine Million hat an der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen teilgenommen. Es freut mich sehr, dass sich Europa jetzt noch stärker darum bemüht, private Finanzierungen für strategische Investitionen zu mobilisieren. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft ist wichtig, wenn wir so in Menschen investieren wollen, wie sie es benötigen. Der Juncker-Plan trägt deshalb entscheidend dazu bei, jungen Menschen zum richtigen Start in ihr Arbeitsleben zu verhelfen.“

Für den Präsidenten von Bankia José Ignacio Goirigolzarri zeigt das Darlehen „einmal mehr, dass sich Bankia energisch für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen einsetzt und wir alle Instrumente nutzen wollen, um diese soziale Herausforderung zu bewältigen. Wir fördern auf der einen Seite die Einstellung junger Arbeitsloser, indem wir die dafür nötigen Investitionen der jeweiligen Firmen erleichtern. Auf der anderen Seite unterstützen wir über unser Programm Dualiza Bankia tatkräftig die berufliche Bildung, um die Qualifikationen und die Beschäftigungsfähigkeit junger Leute zu verbessern.“

Die KMU und Midcap-Unternehmen, die junge Arbeitslose über das Durchleitungsdarlehen der EIB einstellen, erhalten dank der Investitionsoffensive für Europa Zugang zu zinsgünstigen Krediten mit langer Laufzeit.

Investition in die Zukunft: Die EIB unterstützt die allgemeine und berufliche Bildung in der EU

Mittel für Investitionen in eine hochwertige Bildung in der Europäischen Union bereitzustellen, ist eines der vorrangigen Ziele der EIB-Gruppe. Für die Bank der EU sind die Studierenden von heute die Innovatoren von morgen. Deshalb sind Investitionen in allgemeine und berufliche Bildung und Humankapital wesentliche Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die EIB vergibt seit der Entschließung des Europäischen Rates über Wachstum und Beschäftigung von 1997 Darlehen zur Finanzierung von Bildungsprojekten. 2013 legte sie außerdem das Programm Investition in die Jugend auf, um Jugendbeschäftigung durch bessere Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen zu fördern. Für diese Initiative stehen sechs Milliarden Euro zur Verfügung. Gefördert werden Projekte im Zeitraum 2012–2020. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Ausbildungsprogrammen in Regionen der EU, in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei über 25 Prozent liegt.