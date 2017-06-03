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BANKIA VOCATIONAL TRAINING YOUTH EMPLOYMENT MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2018 : 25.000.000 €
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18/05/2018 - BANKIA VOCATIONAL TRAINING YOUTH EMPLOYMENT MBIL
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Bankia wollen gemeinsam Jugendbeschäftigung fördern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2018
20170603
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANKIA VOCATIONAL TRAINING YOUTH EMPLOYMENT MBIL
BANKIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing facility to foster integration into the labor force for vocational training students through the financing of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

The FP DUAL (FPD ) Programme aims to provide training to the youth and facilitate employment opportunities that would allow them to find a job, and put the newly-acquired knowledge into practice. The programme will focus especially on vocational training, an area where Spain has traditionally lagged behind other EU countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Weitere Unterlagen
18/05/2018 - BANKIA VOCATIONAL TRAINING YOUTH EMPLOYMENT MBIL
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Spanien: EIB und Bankia wollen gemeinsam Jugendbeschäftigung fördern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BANKIA VOCATIONAL TRAINING YOUTH EMPLOYMENT MBIL
Datum der Veröffentlichung
18 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83547678
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170603
Letzte Aktualisierung
18 May 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Photogallery

From left to right: EIB Vice-President E. Navarro and Bankia President J. I. Goirigolzarri
Bankia Vocational Training Youth Employment MBIL
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen