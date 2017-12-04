© Ramirent

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ramirent, ein führender finnischer Konzern für die Vermietung von Baumaschinen und Ausrüstung, haben einen Darlehensvertrag über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Darlehen will das Unternehmen seine Flotte modernisieren und erweitern. Möglich wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

Die EIB unterstützt mit dem Darlehen die Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie seinen Einsatz für die Kreislaufwirtschaft, denn die von Ramirent vermietete Ausrüstung wird mehr als doppelt so oft verwendet als gekaufte Ausrüstung. Mit der Finanzierung kann das Unternehmen seine Innovationsvorhaben und Produktentwicklungen, vor allem im Bereich der Bausicherheit, voranbringen und die Leistung und Umweltbilanz seiner Flotte im Jahr 2018 verbessern.

Der für Finanzierungen in den nordeuropäischen Ländern verantwortliche EIB-Vizepräsident Alexander Stubb erklärte: „Teilen heißt mitdenken. Und die EIB denkt als Bank der EU sehr viel über Umweltauswirkungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit knappen Ressourcen nach. Geschäftsmodelle, die das Teilen und die Wiederverwendung von Gütern vorsehen, wie dies bei Ramirent der Fall ist, tragen zu einer längeren Lebensdauer und Nutzung von Produkten und somit zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei.“

„Wir freuen uns, dass eine bedeutende europäische Finanzierungsinstitution wie die EIB das nachhaltige Geschäftsmodell von Ramirent mit einer wettbewerbsfähigen Finanzierung unterstützt. Wir möchten die Attraktivität, die das Mieten gegenüber dem Eigentum hat, noch stärker erhöhen, indem wir unser Dienstleistungsniveau und unser Produktangebot vor allen für kleine und mittlere Unternehmen verbessern“, so Tapio Kolunsarka, Präsident und CEO von Ramirent.

„Das durch den EFSI besicherte Darlehen an Ramirent ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Europäische Investitionsoffensive Wachstumsstrategien europäischer Midcap-Unternehmen finanziell unterstützt. Die Finanzierungsvereinbarung und das Engagement des Unternehmens für die Kreislaufwirtschaft zeigen, wie unsere knappen Ressourcen nachhaltiger genutzt werden und im Dienstleistungssektor Wachstums- und Beschäftigungschancen entstehen können. Ich ermutige andere wachstumsorientierte Midcap-Unternehmen dazu, diesem Beispiel zu folgen und die vom EFSI gebotenen Möglichkeiten zu nutzen“, sagte Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit.

Eines der wichtigsten Ziele der EU ist der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Hier verbleibt der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich in der Wirtschaft, und das Abfallvolumen wird möglichst gering gehalten. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission unterstützt die EIB die Mitgliedstaaten bei der Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft, indem sie Finanzierungen und Beratung anbietet. Die EIB hat in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren Projekte im Umfang von 2,4 Milliarden Euro mitfinanziert und bereitet damit den Weg für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und mehr Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung.