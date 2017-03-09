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RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 4.500.000 €
Dänemark : 5.000.000 €
Schweden : 16.500.000 €
Finnland : 24.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2017 : 4.500.000 €
4/12/2017 : 5.000.000 €
4/12/2017 : 16.500.000 €
4/12/2017 : 24.000.000 €
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04/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Ramirents Wachstumsstrategie
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2017
20170309
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT
RAMIRENT OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 112 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in new construction equipment for rental by an innovative mid-cap.

The objective is to support an innovative EU mid-cap company, focused on construction machinery and equipment rentals in the Nordic and Central European markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns capital expenditures on new rental equipment; the rental activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT
Datum der Veröffentlichung
4 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76670594
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170309
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Dänemark
Estland
Finnland
Lettland
Litauen
Polen
Slowakei
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT
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RAMIRENT CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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