Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Provinz Limburg haben einen Darlehensvertrag für regionale Nachhaltigkeitsprojekte unterzeichnet. Für das EIB-Darlehen in Höhe von 30 Millionen Euro wird eine Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) gestellt. Der EFSI ist Teil der Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission.

Die Mittel werden für den Limburgs Energie Fonds (LEF) bereitgestellt – einen von der Provinz Limburg gegründeten und von Finquiddity betreuten Fonds, der in kleine und mittelgroße Vorhaben in Limburg investiert, die der Region zugutekommen. Der Fonds finanziert Maßnahmen zur Verringerung der CO 2 -Emissionen, Asbestsanierungen und Initiativen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Diese Investitionen entsprechen den vorrangigen Zielen der EU und tragen dazu bei, die für 2020 festgelegten Klimaschutzziele zu erreichen.

EIB-Vizepräsident Pim van Ballekom: „Kleinere, regionale Projekte spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Pariser Abkommens. Der Bedarf an innovativen Finanzierungslösungen dafür steigt; eine Möglichkeit ist der Einsatz öffentlicher Gelder in Form von Darlehen und Garantien statt Subventionen. Die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels sollte für uns alle höchste Priorität haben. Wir freuen uns, dass wir dank des EFSI die Provinz Limburg bei ihren Anstrengungen unterstützen können.“

Daan Prevoo, Minister für Nachhaltigkeit und Energie in der Provinz Limburg, fügte hinzu: „Neben den ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen hat der LEF uns auch deutliche Fortschritte auf dem Handels- und Arbeitsmarkt gebracht. So sind durch fast 30 Projekte, die mit Mitteln aus dem LEF realisiert wurden, bereits Hunderte von Arbeitsplätzen entstanden. Ein vielversprechendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass sich viele Projekte noch in der Antragsphase befinden!“

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission, ergänzte: „Investitionen in die Energieeffizienz und in die Kreislaufwirtschaft stehen im Mittelpunkt der Investitionsoffensive für Europa. Für den EFSI 2.0 ist vorgesehen, dass 40 Prozent der Mittel in Projekte fließen, die helfen, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Der Fonds der Provinz Limburg wird dazu beitragen, dass noch mehr nachhaltige Projekte umgesetzt werden und weitere Arbeitsplätze in der Region entstehen. Während die Klimakonferenz in Bonn noch läuft, weist dieses Projekt den Weg zu klimaschonendem Wachstum.“

Jan-Willem König vom Limburg Energie Fonds: „Das Engagement der EIB ist für uns eine Bestätigung für all die harte Arbeit, die wir in den letzten Jahren in den Aufbau des Fonds gesteckt haben. Mit dem Darlehen erhöht sich die Finanzierungskapazität des LEF erheblich, sodass wir den Ausbau des Marktes für nachhaltige Energie schneller vorantreiben können.“