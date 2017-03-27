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LIMBURGS ENERGIE FONDS

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2017 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMBURGS ENERGIE FONDS
Related public register
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LIMBURGS ENERGIE FONDS
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert nachhaltige Investitionen in Limburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20160735
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIMBURGS ENERGIE FONDS
Province of Limburg
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project provides a loan of up to EUR 30m to the Limburgs Energie Fonds (LEF), an evergreen financial instrument established and fully financed by the Dutch region of Limburg. The financing will leverage the region's investment capacity towards small and medium-sized enterprises (SMEs) and small projects in the critical sectors of carbon-saving renewable energy, energy efficiency and (marginally) circular economy and asbestos sanitation.

Carbon savings for the province of Limburg through renewable energy, energy efficiency and circular economy projects, waste treatment facilities and sustainable transport

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects to be financed by the fund are not expected to have a negative environmental impact. Some projects however may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the national competent authority determines whether the projects are subject to an EIA based on Annex III of the directive. During appraisal, the fund manager's environmental and social management capacity and due diligence procedures will be reviewed to ensure compliance with the Bank's standards and the principles of EU environmental directives (including the EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive, Water Framework Directive and Industrial Emissions Directive), as applicable.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the promoters of the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives and the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMBURGS ENERGIE FONDS
31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LIMBURGS ENERGIE FONDS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert nachhaltige Investitionen in Limburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMBURGS ENERGIE FONDS
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74194492
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160735
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LIMBURGS ENERGIE FONDS
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169877594
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160735
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMBURGS ENERGIE FONDS
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31/10/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LIMBURGS ENERGIE FONDS
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Europa fördert nachhaltige Investitionen in Limburg

Aktuelles und Storys

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Niederlande: Europa fördert nachhaltige Investitionen in Limburg
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen