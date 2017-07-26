Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Ospedal Grando S.p.A. ein Darlehen von 29 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die Planung, den Bau und den Betrieb der neuen Gesundheitseinrichtung Cittadella della Salute im Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso vorgesehen. Ospedal Grando wird die Einrichtung im Rahmen eines Konzessionsvertrags mit einer Laufzeit von 41 Jahren betreiben, die das Unternehmen mit den einheimischen Gesundheitsbehörde Azienda ULSS 2 Marca trevigiana abgeschlossen hat.

Ermöglicht wurde das EIB-Darlehen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, die auch als „Juncker-Plan“ bezeichnet wird.

Aus dem Darlehen werden Sanierungsarbeiten an mehreren Gebäuden sowie der Bau neuer Einrichtungen finanziert. Dabei entstehen ein medizinisches Zentrum mit fast 1 000 Betten sowie neue Forschungs- und Logistikzentren. Die neuen und sanierten Gebäude werden den jüngsten Sicherheits- und Erdbebenschutzvorschriften entsprechen und höhere Energiestandards erreichen, was zu Energieeinsparungen und somit zur Senkung der CO 2 -Emissionen beiträgt.

Die heute unterzeichnete Finanzierung wird durch ein zweites Darlehen von 39 Millionen Euro an die AULSS ergänzt, mit dem ein Teil der öffentlichen Zuschüsse für dieses Projekt finanziert werden soll. Mit diesem Darlehen, das morgen unterzeichnet werden dürfte, steigt der Finanzierungsbeitrag der EIB zur neuen Cittadella della Salute auf 68 Millionen Euro. Zudem kommen bei diesem Projekt erstmals die finanziellen Vorteile, von denen die EIB bei der Mittelbeschaffung gegenüber anderen Geldgebern profitiert, Initiativen mit sozialem Nutzen zugute.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco erklärte: „An dem Darlehen, das wir heute unterzeichnet haben, zeigt sich das intensive Engagement der EIB und der Investitionsoffensive für Europa für die Verbesserung der sozialen Infrastruktur in ganz Italien. Tausende Menschen in der Region Venetien erhalten dadurch eine moderne medizinische Versorgung, und dank der neuen Einrichtungen werden sich die Wartezeiten verkürzen.“

Der für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte: „Der Bau moderner medizinischer Einrichtungen und Krankenhäuser erfordert erhebliche Investitionen. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen gewinnt für die Finanzierung von Investitionen im sozialen Sektor immer mehr an Bedeutung. Die neue Vereinbarung beweist, dass der Investitionsplan für Europa einen sozialen Gewinn bewirken kann – er kommt den Einwohnern von Treviso direkt zugute und sorgt zudem in ganz Europa für Wachstum und Beschäftigung.“

Andrea Rockstuhl, bei Lendlease – dem wichtigsten Geldgeber der Ospedal Grando S.p.A. – für Italien und Kontinentaleuropa zuständig, erklärte: „Ospedal Grando bietet uns die einzigartige Möglichkeit, die Grundsätze des Impact Investing bei einem großen Infrastrukturprojekt zu testen. Gemeinsam mit der EIB kann Lendlease die Finanzierung des Projekts optimieren und so 1,8 Millionen Euro einsparen, die vollständig in einen neuen Impact-Fonds fließen und für innovative Lösungen im Bereich Forschung und Gesundheit zur Verfügung stehen, die der Gemeinschaft zugutekommen.“