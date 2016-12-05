Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Bulgarischen Entwicklungsbank (BBR) 150 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Durchleitungsdarlehen werden kleine und mittlere Vorhaben bulgarischer KMU und Midcap-Unternehmen finanziert.

Es handelt sich um das erste Darlehen der EIB für Bulgariens öffentlichen Sektor, das durch die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert wird. Der EFSI ist die Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa.

Flavia Palanza, die Direktorin der Hauptabteilung für Finanzierungsoperationen der EIB in Mittel- und Südosteuropa, erklärte: „Dies ist das erste EFSI-Projekt für Bulgariens öffentlichen Sektor. Die Kombination der EFSI-Finanzierung mit Mitteln des Privatsektors erleichtert KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu günstigen langfristigen Finanzierungsmitteln. Da Bulgariens KMU und MidCap-Unternehmen ein wichtiger Wachstums-, Innovations- und Beschäftigungsmotor sind, steht ihre Förderung im Einklang mit den vorrangigen Finanzierungszielen der EIB.“

Rund 30 Prozent der EIB-Mittel aus diesem Darlehen werden an innovative Projekte vergeben. Ein Teil des Darlehens ist für Vorhaben in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, Projekte im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sowie Unternehmen in der Start-up-, Wachstums- oder Expansionsphase bestimmt. Außerdem sollen Initiativen von KMU mit weniger als 10 Arbeitnehmern gefördert werden.

Der EFSI ist eine Initiative der EIB-Gruppe (bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds EIF) und der Europäischen Kommission und eine der drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa, die die Förderung von Investitionen in strategische Projekte in ganz Europa zum Ziel hat.