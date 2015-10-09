Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Weltbank haben heute ein Abkommen mit EU-Garantie geschlossen, das dem ukrainischen staatlichen Gasversorger NJSC Naftogaz die Gasbeschaffung erleichtern soll.

Die Vereinbarung wurde heute von EIB-Präsident Werner Hoyer und Jim Yong Kim, Präsident der Weltbankgruppe, unterzeichnet. Die EIB gewährt eine Garantie von bis zu 520 Millionen US-Dollar für ausgewählte Darlehen der Weltbank in der Ukraine. Das ermöglicht es der Weltbank, Akkreditive für Gaseinkäufe durch Naftogaz abzusichern. Die Vereinbarung stützt sich auf eine Rückgarantie der Europäischen Union, die der EIB im Zusammenhang mit den Darlehen der Weltbankgruppe in der Ukraine eine umfassende Risikodeckung bietet.

EIB-Präsident Werner Hoyer erklärte dazu: „Europäische und weltweite Institutionen wollen der Ukraine helfen, eine möglicherweise schwere Energiekrise vor Einbruch des Winters abzuwenden. Das heute von uns unterzeichnete Garantieabkommen wird der Ukraine den Gaseinkauf zu einem entscheidenden Zeitpunkt erleichtern. Hier zeigt sich, dass die EIB das Land im Rahmen der Kooperation der Europäischen Union mit der Ukraine und den östlichen EU-Nachbarländern nachhaltig unterstützt.“

„Die neue Vereinbarung ist Teil unserer breiten Unterstützung für die Umstrukturierung des Gassektors in der Ukraine. Sie wird in den kommenden drei Jahren zu einer ausreichenden Gasversorgung beitragen“, sagte Jim Yong Kim. „Die Weltbank wird das ehrgeizige Reformprogramm der Ukraine auch künftig unterstützen. Wir freuen uns sehr, dabei mit der EIB zusammenzuarbeiten.“

Die neue Vereinbarung ist Teil der Unterstützung, die die Ukraine von der Europäischen Union und von internationalen Finanzinstitutionen erhält. Dabei übernimmt die EIB Garantien für Projekte der Weltbank zur Investitionsentwicklung in der Ukraine. Die Garantie der EIB wird im Rahmen ihres Außenmandats 2014-2020 bereitgestellt und ist durch die EU-Haushaltsgarantie abgedeckt.