Die EIB gewährt der Stadt Göteborg ein Darlehen über 650 Mio SEK (70 Mio EUR) für die Modernisierung und Verbesserung bzw. den Bau einer Reihe von Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Die Vorhaben mit Standort in Göteborg werden von der Hantverks- och Industrihus i Göteborg (HIGAB) durchgeführt, die sich zu 100% im Besitz der Stadt befindet. Die finanzierten Investitionen umfassen die Sanierung und Erweiterung einer Lehrerausbildungsstätte im Stadtzentrum sowie einer Schule für Fotografie und Film und einer Krankenpflegeschule, beide im Göteborger Bezirk Annedal. Die drei Fakultäten gehören zur Universität Göteborg.

Das von der EIB mitfinanzierte Projekt umfasst auch den Bau des Biotech-Zentrums in der Nähe des Wissenschaftsparks Sahlgrenska, das Labor- und Büroraum für biomedizinische Unternehmen bietet. Es wird ein wichtiges Bindeglied zwischen der Schaffung von Wissen und dem Markt sein.

Diese Investitionen, die alle auf die Verbesserung der Hochschul- und Forschungseinrichtungen in der Region abzielen, dürften die engere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen akademischen Einrichtungen und einer Reihe von in Göteborg ansässigen biomedizinischen Unternehmen fördern.

Als Institution für langfristige Finanzierungen der Europäischen Union unterstützt die EIB die politischen Ziele der EU, darunter die Lissabon-Strategie, die darauf abzielt, Europa dynamischer und wettbewerbsfähiger zu machen. Investitionen in Hochschulbildung und FuE werden als ausschlaggebend für die wissens- und innovationsbasierte europäische Wirtschaft erachtet und sind ein zentrales Element der Förderung von Beschäftigung, Wachstum und sozialem Zusammenhalt. Universitäten sind die Triebfedern für Innovationen, da sie den wichtigsten Beitrag zur Entwicklung von Humankapital und intellektuellem Potenzial leisten. Wissenschaftsparks geben Impulse für die Entwicklung wissens- und forschungsbasierter Unternehmen, indem sie Gelegenheiten bieten, mit Universitäten zusammenzuarbeiten, und den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Industrie unterstützen.

Die EIB ist in Schweden seit Ende 1994 tätig und hat in diesem Land bisher 7,2 Mrd EUR bereitgestellt. Die Mittel wurden vorrangig für Vorhaben in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung, Energie, Verkehr, Telekommunikationsinfrastruktur und Industrie eingesetzt.