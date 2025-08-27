Die Europäische Investitionsbank (EIB) steht aktiv hinter der Global-Gateway-Strategie der EU, die Länder und Regionen weltweit näher zusammenbringt. Dazu fördert sie öffentliche und private Investitionen in Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind. Seit 2022 haben wir 34 Milliarden Euro für die Ziele von Global Gateway aktiviert – von Klimaschutz bis Gesundheit und Bildung. Die EIB Global, unser Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierungen, ist auf gutem Weg, mindestens ein Drittel der 300 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren, die Global Gateway bis 2027 erreichen will.

Als wichtiger Partner von Global Gateway war die EIB mit einer Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer beim Global Gateway Forum vertreten. Dort bekräftigten wir mit der Unterzeichnung neuer Vereinbarungen für Projekte in aller Welt, dass Global Gateway weiter auf uns zählen kann. Am ersten Tag der Veranstaltung nahm Präsident Hoyer an der Podiumsdiskussion zum Thema „Die grüne Energiewende und grüner Wasserstoff“ teil. Dabei ging es um Fortschritte, die Global Gateway in diesen beiden Bereichen im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Namibia und Chile erzielt hat.