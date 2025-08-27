Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) steht aktiv hinter der Global-Gateway-Strategie der EU, die Länder und Regionen weltweit näher zusammenbringt. Dazu fördert sie öffentliche und private Investitionen in Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind. Seit 2022 haben wir 34 Milliarden Euro für die Ziele von Global Gateway aktiviert – von Klimaschutz bis Gesundheit und Bildung. Die EIB Global, unser Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierungen, ist auf gutem Weg, mindestens ein Drittel der 300 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren, die Global Gateway bis 2027 erreichen will.

Als wichtiger Partner von Global Gateway war die EIB mit einer Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer beim Global Gateway Forum vertreten. Dort bekräftigten wir mit der Unterzeichnung neuer Vereinbarungen für Projekte in aller Welt, dass Global Gateway weiter auf uns zählen kann. Am ersten Tag der Veranstaltung nahm Präsident Hoyer an der Podiumsdiskussion zum Thema „Die grüne Energiewende und grüner Wasserstoff“ teil. Dabei ging es um Fortschritte, die Global Gateway in diesen beiden Bereichen im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Namibia und Chile erzielt hat.

Forum highlights

Ein grüneres Bangladesch

EIB und EU vereinbaren 395 Mio. Euro für erste Grüne-Energie-Projekte in Bangladesch.

Stärkung der globalen Gesundheit

Zusätzliche EU-Gelder erhöhen weltweit die Kapazität im Gesundheitsbereich und verbessern in sechs Ländern Afrikas den Zugang zu Innovationen.

Konnektivität rund ums Mittelmeer

Ein Investitionszuschuss von 40 Mio. Euro für das Medusa-Seekabel soll die EU und Nordafrika besser verbinden.

Sichere Straßen in Georgien

Wir helfen, die Ost-West-Fernstraße in Georgien sicherer zu machen.

Bessere Bildung in Armenien

Mit unserem Paket finanzieren wir Zentren für die Lehrerausbildung und außerschulische Bildung im Südarmenien.

Moderne Bahn für Moldau

Ein Zuschuss von 12 Mio. Euro hilft, zwei Schienenabschnitte zu sanieren und modernisieren.

Gerechte Energiewende in Vietnam

Die EIB und Vietnam unterzeichnen eine Absichtserklärung über ihre Partnerschaft für eine gerechte Energiewende.

Unsere Aktivitäten

 

EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit ist mit einem Klima- und Umweltnotstand konfrontiert. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.

 

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir fördern Projekte, die unsere natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt schützen. Stichworte sind nachhaltige Energie, Landwirtschaft, Wasser und Abfall.

 

Innovation

Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Wir wollen Investitionshemmnisse abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen.

 

Allgemeine und berufliche Bildung

Wir fördern Projekte, die Menschen neue Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln und damit Chancen eröffnen.

 

Gesundheit

Wir fördern Projekte, die Menschen überall Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung bieten.

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union