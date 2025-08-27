Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Auf dem dritten EU-CELAC-Gipfel 2023 trafen sich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Europa, Lateinamerika und der Karibik (LAK), um die Beziehungen zwischen den Regionen zu erneuern und zu stärken. Thema waren die Herausforderungen und Chancen der strategischen EU-LAK-Partnerschaft und der Global-Gateway-Initiative. 

Im Vorfeld des Gipfels nahm eine EIB-Delegation unter Leitung von Präsident Werner Hoyer und Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix am EU-LAC Business Round Table teil.

  Programm und Referierende.

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

 

  • Round Table on Sustainable Financing in LAC – Scaling up the Sustainable Bond Market
    Diskussionsrunde zur potenziellen Wirkung und möglichen Ausweitung grüner Anleihen und ergänzender nachhaltiger Finanzierungsinstrumente wie blauer und sozialer Anleihen
    17. Juli 2023, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmer: Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident
  • Schlussworte zum EU-LAC Business Round Table
    17. Juli 2023, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmer: Werner Hoyer, Präsident

Was wir bewirken

Chance auf Veränderung
Vor Ort

Unsere Artikel und Veröffentlichungen

Global Gateway in Lateinamerika und der Karibik
Berichte der EIB Global 2023: Die Story und die Wirkung
Tätigkeitsbericht 2022 der Europäischen Investitionsbank
Wie gelingt der Umbau der Entwicklungsfinanzierung?
EIB: Finanzbericht 2022
EIB Global: Partnerschaften – Menschen – Wirkung

Unsere Aktivitäten

 

Die EIB im Überblick

Wir engagieren uns für Klimaschutz, Innovation und nachhaltige Entwicklung in Europa und weltweit. Für eine bessere Zukunft.

 

Die EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit ist mit einem Klima- und Umweltnotstand konfrontiert. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.

 

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir fördern Projekte, die unsere natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt schützen. Stichworte sind nachhaltige Energie, Landwirtschaft, Wasser und Abwasser.

 

Nachhaltige Städte und Regionen

Ein gutes Verkehrsangebot verbindet die Menschen und stärkt die Gesellschaft. Deshalb tun wir alles dafür, den Stadtverkehr sicher, bezahlbar, grün und effizient zu machen.

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein.
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein.
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union