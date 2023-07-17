Mit einem Kredit über 200 Millionen Euro an die Banco del Estado de Chile werden Hypotheken für neue Wohnungen mit höheren Energieeffizienz-Standards unter dem Programm Ecovivienda finanziert

Die Finanzierungsplattform von Team Europa für erneuerbaren Wasserstoff in Chile fördert grünen Wasserstoff mit über 100 Millionen Euro, damit das Land bis 2050 zu 100 Prozent saubere Energie nutzen kann

Die EIB und das chilenische Energieministerium bauen ihre Zusammenarbeit und ihre Finanzierungen aus, um die Energiewende im Land zu beschleunigen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute auf dem EU-CELAC-Gipfel der Staats- und Regierungschefs die Unterzeichnung ihres ersten Kredits für Wohnhypotheken zur Finanzierung von energieeffizientem Wohnraum außerhalb der EU bekannt geben. Mit dem von der EU garantierten Kredit über 200 Millionen Euro an die Banco del Estado de Chile werden Hypotheken für rund 2 600 neue Wohnungen mit höheren Energieeffizienz-Standards finanziert.

Die neuen Gebäude haben einen besseren Wärmekomfort, verbrauchen aber weniger Energie, wodurch Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen Kosten sparen. Zudem wird die Luft weniger verschmutzt, weil weniger Biomasse verbrannt wird, und eine geringere Nutzung von fossilen Brennstoffen reduziert die Treibhausgasemissionen.

Das Projekt trägt zu 100 Prozent zum Klimaschutz bei. Zudem ist es die erste Finanzierung der EIB für Wohnhypotheken, mit der energieeffizienter Wohnraum außerhalb der EU finanziert wird.

Auf dem EU-CELAC-Gipfel bekräftigte die EIB auch ihre Unterstützung für die wachsende chilenische Industrie für sauberen Wasserstoff und gab einen Kredit von 100 Millionen Euro über die Finanzierungsplattform von Team Europa für erneuerbaren Wasserstoff bekannt. Die Finanzierungsplattform für Chile fördert die Dekarbonisierung der chilenischen Wirtschaft. Sie schafft damit grüne Arbeitsplätze und eröffnet Geschäftschancen für chilenische und europäische Unternehmen. Zudem trägt sie dazu bei, die europäische Nachfrage nach importiertem sauberem Wasserstoff zu decken. Der Fonds für erneuerbaren Wasserstoff von Team Europa ist Teil der Global-Gateway-Agenda Europäische Union – Lateinamerika und Karibik. Darin werden dringende Investitionsvorhaben hervorgehoben, um Infrastrukturmaßnahmen in Lateinamerika und der Karibik in Angriff zu nehmen und gleichzeitig eine lokale Wertschöpfung sowie Wachstum, gute Arbeitsplätze und den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

Über die Plattform kann die EIB Finanzierungen an Chile vergeben, wobei die Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) die Mittel als Durchführungsstelle an Initiativen für erneuerbaren Wasserstoff weiterleitet. Die Finanzierungsplattform hilft dem Land bei seinem ehrgeizigen Ziel, erneuerbare und saubere Energien zur Hauptquelle und bis spätestens 2050 zur einzigen Quelle für Strom und Wärme zu machen.

Der Präsident der EIB Werner Hoyer und der chilenische Energieminister Diego Pardow unterzeichneten auf dem EU-CELAC-Gipfel eine Absichtserklärung zum Ausbau der Zusammenarbeit und der Finanzierungen in den Bereichen Entwicklung und nachhaltiger Einsatz von grünem Wasserstoff und seinen Derivaten, erneuerbare Energien wie Erdwärme, Sonnen- und Windkraft, Speichertechnologien, Energieeffizienz und Elektromobilität. Damit soll ein Dekarbonisierungsprozess unterstützt werden, der die Energiewende in Chile beschleunigt.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Chile durch Investitionen in Klimaprojekte und neue grüne Technologien wächst. Diese Initiativen zeigen, wie Team Europa und Global Gateway Partnern wie Chile bei ihrer ehrgeizigen Klimaagenda wertvolle Unterstützung leisten können. Die EIB ist fest entschlossen, die globalen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig für neue Wachstums- und Beschäftigungschancen zu sorgen.“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Nur einen Monat nach seinem Start kommt der Fonds für erneuerbaren Wasserstoff für Chile von Team Europa durch diesen wichtigen Beitrag der EIB mit Rückendeckung durch Global Gateway in Gang. Er wird die Entwicklung dieser strategischen Industrie in Chile fördern und dabei gute Arbeitsplätze schaffen und für lokale Wertschöpfung sorgen. Außerdem stärkt er Chiles Exportkapazitäten mit Blick auf seine Partner wie die EU. Damit haben wir eine echte Win-win-Situation.“

Gabriel Boric, Präsident der Republik Chile: „Chile und die Europäische Union blicken auf eine lange und solide Zusammenarbeit im Energiesektor zurück. Wir sind beide der Ansicht, dass im Klimaschutz dringend gehandelt werden muss, und sind entschlossen, das Pariser Abkommen einzuhalten, indem wir bis 2050 CO 2 -neutral werden. Diese Initiativen werden zu einem stärkeren Engagement für eine saubere, nachhaltigere und gerechtere Gesellschaft beitragen.“

Daniel Hojman, Präsident der Banco del Estado de Chile: „Wir bei BancoEstado freuen uns sehr über diesen Kredit der Europäischen Investitionsbank. Die Geschichte unserer Bank ist eng mit dem Thema Teilhabe verbunden und insbesondere mit der Finanzierung und dem Zugang zu Sozialwohnungen. Eines der strategischen Ziele von BancoEstado ist heute, bei der Energieeffizienz mitzuarbeiten und zu einer Säule der nachhaltigen Entwicklung in Chile zu werden.“

Diego Pardow, chilenischer Energieminister: „Wir wissen die gemeinsame Arbeit mit der EIB zu schätzen, deren Ausdruck diese gemeinsame Absichtserklärung ist. Die Signale, die multilaterale Banken in den letzten Tagen ausgesendet haben, sind ein Zeichen des Vertrauens in die Arbeit unseres Landes. Was wir wollen, ist ein stabiler Plan, der langfristige Verträge für langfristige Investitionen fördert. Chile bereitet sich bereits auf die Entwicklung dieser neuen Industrie vor.“

Die drei Projekte sind Teil der EU-Initiative Global Gateway. Diese unterstützt Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Mit Global Gateway will die EU zur Schließung der globalen Investitionslücke beitragen. Im Zeitraum 2021–2027 sollen Investitionen von bis zu 300 Milliarden Euro in nachhaltige und hochwertige Projekte mobilisiert werden, die den Bedürfnissen der Partnerländer Rechnung tragen und den lokalen Gemeinschaften langfristig nützen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Chile

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde im gleichen Jahr als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Seit der Aufnahme ihrer Aktivitäten in Chile im Jahr 1994 hat die Bank über 776 Millionen Euro zu günstigen Konditionen bereitgestellt, was die Laufzeit und die Zinsen betrifft. Damit will sie die Lebensqualität der Menschen verbessern.

Die EIB Global in Lateinamerika

Die EIB Global unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika aktiv und hat rund 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 65 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den EU-Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Brasilien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.

Die Global-Gateway-Investitionsagenda Europäische Union – Lateinamerika und Karibik

Die Global Gateway-Investitionsagenda EU-LAK ist die politische Zusage, gemeinsam faire grüne und digitale Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik zu ermitteln, die von dem durch Handels- und Investitionsabkommen geschaffenen offenen Umfeld profitieren können und zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen werden. Die Agenda wird im Rahmen von Team-Europa-Initiativen umgesetzt: Die EU, ihre Mitgliedstaaten, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen einschließlich der EIB, Exportkreditagenturen und alle anderen öffentlichen Finanzierungsquellen werden im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften mit dem Privatsektor zusammenarbeiten.