Projekte und Menschen

Der EIF beteiligt sich an Frankreichs erstem Fonds für Forschungsausgründungen und fördert damit auch die Krebsforschung von Angelita Rebollo

In ihrem Pariser Labor an der Université Pierre et Marie Curie unweit der Seine hat Angelita Rebollo eine Methode entwickelt, um bestimmte Funktionen von Proteinen zu blockieren, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln. Die Therapie könnte Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen helfen. Erste Ergebnisse lassen erwarten, dass sie zunächst bei Eierstockkrebs und schweren Formen von Brustkrebs eingesetzt wird. Anders als die Chemotherapie, die starke Nebenwirkungen hat und auch viele gesunde Zellen angreift, zerstört Rebollos zielgerichtete Therapie nur die kranken Zellen.

Die Wissenschaftlerin forscht seit 17 Jahren auf diesem Gebiet und arbeitete anfangs in Madrid, bis sie schließlich mit anderen Wissenschaftlern renommierter französischer Forschungseinrichtungen das Unternehmen PEP-Therapy gründete. Der Firmenname leitet sich aus den Molekülen her, die im Mittelpunkt ihrer Forschung stehen: Peptide, die in Zellen eindringen und auf sie einwirken. PEP-Therapy will auf dieser Grundlage neuartige Medikamente entwickeln, die Leben retten können. „Wir haben das Unternehmen gegründet, um die Früchte unserer Forschung vom Labortisch ans Krankenhausbett zu bringen“, erklärt Rebollo. „Wir wollen ein Molekül entwickeln, das vielen, vielen Menschen hilft.“

PEP-Therapy erhielt eine Million Euro vom Quadrivium 1, der als erster französischer Beteiligungsfonds Startkapitalkapital in den Bereichen Life Sciences und digitale Technologien bereitstellt. Der Fonds investiert in Projekte, die aus rund einem Dutzend universitärer Forschungseinrichtungen in Frankreich hervorgehen. Es ist ein Modell, das wir von US-Universitäten kennen und mittlerweile auch aus dem Vereinigten Königreich. In Frankreich gab es das bislang noch nicht. „Es war nicht ganz einfach, dieses Konzept hier einzuführen“, meint Philippe Tramoy, der beim Quadrivium 1 für das Life-Sciences-Portfolio zuständig ist. „Wir sind die Ersten. Deshalb stehen wir unter Beobachtung – alle wollen sehen, ob es funktioniert.“

Der Quadrivium 1 erhielt eine Kapitalspritze von 20 Millionen Euro vom Europäischen Investitionsfonds, abgesichert durch die EFSI-Garantie.

Die ökonomische Seite der wissenschaftlichen Forschung ist Angelita Rebollo nicht entgangen. Immerhin gab sie ihre Stelle in Madrid auf, weil Forschungsgelder in Spanien knapp waren. In Paris kam sie erst nach Zwischenstationen in Deutschland und Belgien an. „Das Kapital aus dem Fonds hilft uns, die Entwicklung zu finanzieren“, erklärt sie. „Wir brauchten das Geld, um dieses Molekül zu finden – ein Molekül, das hoffentlich Leben retten wird.“