Unser Einstellungsverfahren

Bei unserem Einstellungsverfahren geht es uns nicht einfach darum, Stellen zu besetzen. Sondern darum, die richtigen Personen zu finden, um die Zukunft Europas und der Welt mitzugestalten. So funktioniert das Verfahren.

﻿Falls Sie besondere Vorkehrungen benötigen, um am Einstellungsverfahren teilnehmen zu können, wenden Sie sich bitte an disability@eib.org.

1. Stellensuche

Wir veröffentlichen alle externen Stellenangebote auf unserem Jobportal. Hier finden Sie alle Informationen über die Stelle, die Aufgaben und geforderten Qualifikationen. Um sich zu bewerben, erstellen Sie einfach ein Konto. Sie können dieses Konto auch für zukünftige Bewerbungen nutzen und sich E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, um laufend über passende Stellenangebote informiert zu werden.

Unsere Einstellungsvoraussetzungen  

2. Bewerbung

Sie interessieren sich für eine Stelle? Dann laden Sie Ihr Anschreiben und Ihren Lebenslauf auf unserem Karriereportal hoch und beantworten einige stellenspezifische Fragen.

Wir akzeptieren Bewerbungen und Lebensläufe nur in englischer oder französischer Sprache (unsere beiden Arbeitssprachen). Bewerben Sie sich auf Stellen, die genau Ihrem Profil und Ihren Interessen entsprechen.

Tipps für Ihre Bewerbung  

3. Vorauswahl

Wir prüfen Ihre Bewerbung sorgfältig, um zu sehen, inwieweit Sie die Stellenanforderungen erfüllen. Wenn Sie in die Vorauswahl kommen, laden wir Sie zu einem digitalen Interview ein, das aufgezeichnete Fragen und einen schriftlichen Fragenteil umfassen kann. Für bestimmte Positionen kann ein fachlicher Test hinzukommen, damit wir Ihre Kenntnisse und Erfahrung besser beurteilen können.

Wenn Sie sich auf eine Führungsposition bewerben, absolvieren Sie außerdem ein Assessment-Center. Dort beurteilen wir Ihre Führungs- und Verhaltenskompetenz. Die Ergebnisse des Assessment-Centers werden in einem Bericht zusammengefasst und bleiben ein Jahr gültig. Darüber hinaus können Sie um Feedback bitten.

Kernkompetenzen für Karrieren bei der EIB  

4. Interview und weitere Tests

Der nächste Schritt ist ein Panel-Interview, entweder in Präsenz oder online. In diesem Interview möchten wir mehr über Ihre bisherige Erfahrung und Ihre Fähigkeiten erfahren und sehen, ob Sie das richtige Profil für die Stelle haben. Sie haben dabei die Gelegenheit, das Einstellungsteam zu treffen und Fragen zu stellen. Je nach Position können weitere Tests hinzukommen, etwa in Form von stellenspezifischen Tests, Präsentationen oder Fallstudien.

Außerdem führen wir (online) Logik- und Persönlichkeitstests durch, um Ihre Arbeitspräferenzen und Denkprozesse zu verstehen. Die Ergebnisse dieser Tests bleiben ein Jahr gültig und werden den einstellenden Verantwortlichen und dem Auswahlpanel vorgelegt.

5. Angebot und Hintergrundüberprüfung

Wenn Sie alle Interviews und Tests erfolgreich absolviert haben und ausgewählt wurden, erhalten Sie von der EIB ein unverbindliches Angebot mit allen erforderlichen Informationen, etwa zu Gehalt und Zusatzleistungen. Für eine verbindliche Zusage sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

Bestätigung der medizinischen Tauglichkeit für die Position

Diese wird normalerweise anhand eines streng vertraulichen Fragebogens ermittelt, der nur für unseren medizinischen Dienst zugänglich ist.

Erfolgreiche Hintergrundüberprüfung

Sobald Sie das Angebot angenommen haben, schicken wir Ihnen den Vertrag zu. Damit können Sie alle weiteren Schritte planen, wie etwa die Suche nach einer Unterkunft oder die Schulanmeldung Ihrer Kinder. Die EIB unterstützt Sie beim gesamten Onboarding-Prozess.

Vor der Hintergrundüberprüfung bitten wir Sie, eine Selbsterklärung zu unterzeichnen. Gibt es an der Erklärung nichts zu beanstanden, erhalten Sie einen unverbindlichen Vertrag von der EIB. Er wird erst dann verbindlich, wenn die Prüfung durch den externen Dienstleister erfolgreich abgeschlossen ist.

Damit erhalten Sie auch Zugang zu unserem Newcomer-Portal. Dort finden Sie Informationen zu Ihrem Umzug nach Luxemburg und erfahren, welche Formalitäten Sie vor Ihrem ersten Arbeitstag erledigen müssen.

Für unbefristete Verträge gilt eine Probezeit von neun Monaten. Bei befristeten Verträgen sind es drei bis sechs Monate.

6. Onboarding

Jetzt geht es los: Sie haben ein offizielles Stellenangebot erhalten. An Ihrem ersten Tag nehmen Sie an einer Einführungsveranstaltung teil, auf der Sie Kolleginnen und Kollegen treffen und mehr über die EIB erfahren.

