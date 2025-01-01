Unser Einstellungsverfahren

1. Stellensuche
4. Interview und weitere Tests
Der nächste Schritt ist ein Panel-Interview, entweder in Präsenz oder online. In diesem Interview möchten wir mehr über Ihre bisherige Erfahrung und Ihre Fähigkeiten erfahren und sehen, ob Sie das richtige Profil für die Stelle haben. Sie haben dabei die Gelegenheit, das Einstellungsteam zu treffen und Fragen zu stellen. Je nach Position können weitere Tests hinzukommen, etwa in Form von stellenspezifischen Tests, Präsentationen oder Fallstudien.
Außerdem führen wir (online) Logik- und Persönlichkeitstests durch, um Ihre Arbeitspräferenzen und Denkprozesse zu verstehen. Die Ergebnisse dieser Tests bleiben ein Jahr gültig und werden den einstellenden Verantwortlichen und dem Auswahlpanel vorgelegt.
5. Angebot und Hintergrundüberprüfung
Wenn Sie alle Interviews und Tests erfolgreich absolviert haben und ausgewählt wurden, erhalten Sie von der EIB ein unverbindliches Angebot mit allen erforderlichen Informationen, etwa zu Gehalt und Zusatzleistungen. Für eine verbindliche Zusage sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen:
Diese wird normalerweise anhand eines streng vertraulichen Fragebogens ermittelt, der nur für unseren medizinischen Dienst zugänglich ist.
Sobald Sie das Angebot angenommen haben, schicken wir Ihnen den Vertrag zu. Damit können Sie alle weiteren Schritte planen, wie etwa die Suche nach einer Unterkunft oder die Schulanmeldung Ihrer Kinder. Die EIB unterstützt Sie beim gesamten Onboarding-Prozess.
Vor der Hintergrundüberprüfung bitten wir Sie, eine Selbsterklärung zu unterzeichnen. Gibt es an der Erklärung nichts zu beanstanden, erhalten Sie einen unverbindlichen Vertrag von der EIB. Er wird erst dann verbindlich, wenn die Prüfung durch den externen Dienstleister erfolgreich abgeschlossen ist.
Damit erhalten Sie auch Zugang zu unserem Newcomer-Portal. Dort finden Sie Informationen zu Ihrem Umzug nach Luxemburg und erfahren, welche Formalitäten Sie vor Ihrem ersten Arbeitstag erledigen müssen.
Für unbefristete Verträge gilt eine Probezeit von neun Monaten. Bei befristeten Verträgen sind es drei bis sechs Monate.
6. Onboarding
Jetzt geht es los: Sie haben ein offizielles Stellenangebot erhalten. An Ihrem ersten Tag nehmen Sie an einer Einführungsveranstaltung teil, auf der Sie Kolleginnen und Kollegen treffen und mehr über die EIB erfahren.