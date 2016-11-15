Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Des partenariats pour financer l'adaptation au changement climatique

À la COP 22, Rasmus Lauridsen, expert Climat à la BEI, et Craig Davies, responsable Adaptation climatique à la BERD, montrent comment des partenariats forts permettent de mettre en commun des ressources et des savoir-faire pour intensifier l’action en matière d’adaptation aux effets des changements climatiques. En partageant normes et bonnes pratiques, entre elles et avec d’autres institutions financières, la BEI et la BERD cherchent à accroître les investissements dans l’adaptation au dérèglement du climat.

Que regarder ensuite