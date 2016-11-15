Des partenariats pour financer l'adaptation au changement climatique

À la COP 22, Rasmus Lauridsen, expert Climat à la BEI, et Craig Davies, responsable Adaptation climatique à la BERD, montrent comment des partenariats forts permettent de mettre en commun des ressources et des savoir-faire pour intensifier l’action en matière d’adaptation aux effets des changements climatiques. En partageant normes et bonnes pratiques, entre elles et avec d’autres institutions financières, la BEI et la BERD cherchent à accroître les investissements dans l’adaptation au dérèglement du climat.