La société israélo-européenne Pluristem bénéficie d'un soutien de l’UE dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19

Pluristem, active dans le domaine de la médecine régénérative, met l’accent sur les nouveaux produits biologiques pour traiter des pathologies lourdes telles que la COVID-19. Elle a signé un prêt d’amorçage-investissement de 50 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement et est la première entreprise israélo-européenne à bénéficier d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Le financement soutiendra ses activités de recherche-développement dans l’UE par l’intermédiaire de sa filiale allemande Pluristem GmbH.

