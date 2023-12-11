L’un des objectifs clés fixés dans le cadre de l’accord de Paris, il y a huit ans, était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Mais les données scientifiques les plus récentes montrent que la planète suit une trajectoire de réchauffement de 2,8 °C. Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la Banque européenne d’investissement, affirme qu’il s’agit d’un scénario invivable. Son message est clair : même si la conférence de Nations unies sur le climat à Dubaï ne parvient pas à un accord pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et revoir les ambitions climatiques à la hausse, la banque européenne du climat ne baissera pas les bras, car nous n’avons qu’une planète.

Regarder toutes nos Conversations à la COP 28 et suivre notre participation à cet événement.