Il était une fois des feux de forêt

Chaque été, des millions d’hectares partent en fumée en Europe. Mais, discrètement, l’UE aide à mettre en place un dispositif dont la plupart des gens ignorent l’existence : un système de détection des feux de forêt et d’intervention en temps réel, piloté depuis l’espace.

C’est une histoire de feux de forêt. Elle nous plonge au cœur du système européen d’information sur les feux de forêt : du service de gestion des urgences du programme spatial européen Copernicus, qui suit la propagation des incendies dans toute l’Europe, aux satellites d’imagerie thermique d’OroraTech, qui fournissent aux pompiers grecs des données en temps réel depuis leur orbite. Nous examinons comment l’IA simplifie ces données afin que les pompiers sur le terrain puissent intervenir rapidement et pourquoi la Grèce est en passe de devenir le premier pays au monde à exploiter à l’échelle nationale un système de détection par satellite des feux de forêt.

Le Groupe Banque européenne d’investissement finance l’achat de camions de pompiers, d’avions et de véhicules de secours en Grèce, et soutient les satellites d’OroraTech qui détectent les feux de forêt depuis l’espace. En 15 ans, le Groupe BEI a investi 90 milliards d’euros dans la réponse aux crises, la reconstruction et la prévention en Europe.