Les grandes priorités du Groupe BEI : sécurité et défense

Le paysage sécuritaire de l’Europe évolue rapidement et le Groupe BEI intensifie son soutien à la sécurité et à la défense de l’Europe en renforçant les infrastructures critiques, en soutenant les capacités industrielles européennes, en finançant la recherche et les technologies de pointe, en aidant les PME de la chaîne d’approvisionnement de la défense à croître et en mettant en place un écosystème de capital-risque destiné à la prochaine génération d’entreprises du secteur de la défense.

Parce que la sécurité aujourd’hui ne se limite pas à la défense : elle passe par la résilience, l’innovation et la capacité de l’Europe à être autonome.