Défi 2X – Investir pour les femmes, investir pour le monde

Les femmes sont souvent exclues des marchés financiers et sont limitées dans leur potentiel économique et social. Le Défi 2X s’est fixé pour mission de contribuer à lever ces obstacles en investissant 3 milliards de dollars dans des projets et des entreprises qui améliorent l’accès des femmes à des postes de direction, offrent aux femmes des emplois de qualité et proposent des produits ou des services qui favorisent spécifiquement l’autonomisation des femmes. Il a dépassé son objectif seulement deux ans après son lancement, avec un total de 4,5 milliards de dollars mobilisés pour des investissements soucieux de l’égalité entre les femmes et les hommes. La BEI est devenue la première banque multilatérale de développement à adopter et à utiliser les critères du Défi 2X en octobre 2019. En savoir plus sur la façon dont la BEI investit à l’appui de l’égalité des sexes et de l’émancipation économique des femmes.