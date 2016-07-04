Datant d’il y a 130 ans, l’ancien tunnel des Beskides présente des infiltrations d’eau. L’eau qui s’écoule par le toit gèle durant les hivers rigoureux des Carpates, formant d’énormes stalactites qui provoquent parfois l’interruption du trafic ferroviaire en provenance d’Ukraine vers la Slovaquie et la Hongrie. Les relations commerciales entre l’Ukraine et l’Europe quant à elles sont tout sauf glaciales. En effet, un nouveau tunnel est en cours de construction à côté de l’ancien tunnel délabré dans cette magnifique région reculée, à 100 kilomètres de Lviv, et les trains ne seront plus arrêtés par le gel.

Les deux extrémités du tunnel, long de 1,8 kilomètre, ont été reliées au début de cette année. Début 2018, une fois son revêtement et ses voies achevés, le nouveau tunnel devrait permettre l’acheminement de 60 % du fret en transit entre l’Ukraine et l’Europe centrale. « Ce corridor de transport revêt une grande importance pour l’économie ukrainienne », explique Mykola Didukh, qui dirige les travaux de construction du tunnel pour l’entreprise publique des chemins de fer ukrainiens. « Il nous rapproche de l’Europe à tout point de vue. »

Le tunnel symbolise les liens de plus en plus étroits entre l’Ukraine et l’UE, qui ont signé un accord d’association en mars 2014. L’engagement accru de l’UE en Ukraine se traduit par une augmentation des prêts de la Banque européenne d’investissement, celle-ci ayant prêté 2,2 milliards d’EUR à ce pays d’Europe orientale depuis 2014. « Nous nous inspirons de l’expérience de l’Europe également en collaborant avec des experts européens », ajoute Mykola Didukh.

Le projet de nouveau tunnel des Beskides a débuté il y a plus de dix ans. L’objectif est de remplacer le tunnel existant dont la construction remonte à 1886, à l’époque de l’Empire austro-hongrois. Outre les stalactites qui s’y forment, le tunnel constitue également un goulet d’étranglement parce qu’il comporte une seule voie, ce qui impose un délai d’attente pour les trains de fret à une extrémité, le temps que les trains passent dans le sens opposé.