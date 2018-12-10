Le cercle vertueux

En ce qui concerne l’alimentation, les citoyens peuvent avoir accès à des produits issus de l’agriculture régénératrice, qui n’utilise pas d’engrais ou de pesticides d’origine fossile et qui renforce la santé des sols. Dans la mesure du possible, ces aliments peuvent être cultivés localement en milieu périurbain et urbain, à l’aide de techniques comme l’agriculture verticale, qui permet de cultiver à l’intérieur, sans pesticides, en consommant 70 à 90 % d’eau en moins que l’agriculture conventionnelle. Les déchets alimentaires et les eaux usées peuvent devenir de précieuses sources d’énergie et de matières organiques à transformer en produits chimiques et en engrais organiques.

Certaines de ces idées ont déjà été mises en pratique. Le groupe Broad, une entreprise de construction chinoise, a appliqué des méthodes de construction modulaire à des usines et à des immeubles de grande hauteur. Il a pu ainsi multiplier par six à dix l’efficacité des activités de production, d’installation et de logistique, réduire presque à zéro le gaspillage de matériaux et faire baisser les coûts de construction de 40 %.

En Finlande, la ville d’Helsinki transforme son système de transport en mettant en place un réseau numérique de mobilité à la demande point à point. Le système intégrera toutes les options de transport, y compris les autobus, les taxis, le covoiturage et les vélos partagés, sur une plateforme de paiement unique. L’utilisateur accédera à la plateforme au moyen d’une application pour smartphone, qui fonctionnera comme un planificateur de trajet.

Le digesteur anaérobie de Montpellier, qui est le plus grand de France, est capable de traiter 173 000 tonnes de déchets municipaux solides par an. Il génère 19 gigawattheures (GWh) d’électricité et 7 GWh de chaleur, qui alimentent les ménages et une clinique du voisinage. Il produit également 25 800 tonnes de compost, qui sont répandues dans les espaces verts publics locaux et sur les terres agricoles à proximité.

La transition vers une économie circulaire apporte également des avantages économiques importants au niveau urbain et national. Une étude récente portant sur la Chine montre que, d’ici 2040, les possibilités offertes par l’économie circulaire en milieu bâti dans les secteurs de la mobilité, de la nutrition, du textile et de l’électronique pourraient faire économiser aux entreprises et aux ménages quelque 11 000 milliards de dollars, soit 16 % du PIB prévu, par rapport à la trajectoire de développement actuelle.[3] Ces mêmes possibilités pourraient aussi se traduire par des avantages substantiels pour l’environnement et la société. D’ici 2040, les émissions de particules fines nocives pourraient être réduites de 50 %, les émissions de gaz à effet de serre de 23 % et la congestion du trafic de 47 %. Les recherches concernant l’Europe laissent entrevoir des résultats similaires. D’ici 2030, les bénéfices pour l’économie européenne dans son ensemble pourraient dépasser de 900 milliards d’EUR ceux attendus dans le scénario linéaire. Le revenu disponible pour les ménages européens pourrait être supérieur de 11 points de pourcentage et les émissions de CO2 inférieures de 48 %.

Les modèles d’entreprise au cœur de ces possibilités économiques et environnementales reposent sur le partage, la réutilisation et la réparation, ainsi que la prolongation de la durée de vie des produits. Ils ouvrent de nouvelles perspectives permettant de créer de la valeur sans épuiser nos ressources limitées.[4]