L’homme du désert

Ces mots me touchaient en mon for intérieur et me submergeaient d’émotion. J’essayai de distraire ma pensée en me mêlant au bavardage de mes collègues à propos de la beauté de la route... du sable, des collines caillouteuses et de la végétation luxuriante festonnée d’orange et de jaune.

Quand nous fûmes arrivés à destination, je ne pus retenir un petit sourire en lisant le panneau à l’entrée de la centrale : Noor – ‘lumière’ en arabe.

Les responsables du projet nous accueillirent et nous donnèrent une foule d’informations sur le fonctionnement de la centrale. Ils nous décrivirent les différentes phases du processus et la technologie utilisée pour transformer le rayonnement solaire en énergie et compenser ainsi l’absence de pétrole et de gaz du sous-sol marocain. Ils nous expliquèrent aussi comment Noor contribue à la protection de la Terre en atténuant les risques croissants liés aux changements climatiques.

Plusieurs responsables de l’Union européenne s’étaient joints à la visite ; l’UE a en effet soutenu financièrement et techniquement le projet par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions.

Le but premier de la centrale est de fournir une série de services à la population et de créer des emplois au Maroc, notamment durant la mise en œuvre du projet. C’est très important, mais il n’y a pas que cela.

La centrale Noor tire son énergie du rayonnement solaire en maîtrisant, sauvegardant et transformant les rayons du soleil pour produire de l’électricité. Ainsi, la production quotidienne du soleil pourra être utilisée vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour aider les travailleurs à faire tourner leurs machines, les élèves à préparer leur réussite scolaire, les personnes âgées à rester en contact avec le monde et les mères de familles à mener à bien chaque jour leurs tâches domestiques. La centrale utilise l’énergie du soleil et la rend aux habitants de la région sous la forme de lumière – nour – ; c’est une source d’énergie dynamique et permanente.>

Hélas ! La lumière que fournira ce site n'est pas celle que cherche mon cœur !

En dépit de l’intérêt de toutes ces explications détaillées émaillant la visite de la centrale, les mots du vieux sage continuaient de résonner dans ma tête, m’engourdissant et me mettant dans un état de profonde confusion, plus encore à mesure que la journée de travail approchait de son terme.

De retour à l’hôtel, je tentai de dormir un peu après une longue et exténuante journée, dont plusieurs heures passées sur la route. Mais j’étais trop nerveux et anxieux pour dormir ; alors, je me mis à la fenêtre pour contempler le coucher du soleil. Et je vis le vieux sage, encore assis au même endroit. Décontenancé par la présence du vieil homme, je ne profitai pas du jeu des derniers rayons du soleil qui s’entrelaçaient avec le bleu du ciel pour psalmodier leur adieu au jour. J’observai l’homme, qui se tenait là, invariablement serein et tranquille, depuis l’aurore.

Je devais retourner le voir. Mais plus j’avançais vers lui, plus il semblait s’éloigner. La distance s’allongeait alors que je me rapprochais de mon but. Je sentais un lourd poids accabler tout mon être, et tout ce que je voulais, c’était me débarrasser de ce poids et le jeter au vieil homme ; peut-être pourrait-il aider à soulager mon appréhension.

Lorsque je fus à ses côtés, je lui demandai avec fébrilité :

- « Que dois-je faire pour trouver la lumière ? »

En guise de réponse, il se contenta de sourire sans bouger d’un pouce. Alors je répétai et répétai encore ma question, avec une urgence persistante ; mais sans succès. Il gardait le même sourire et le même calme.

Je m'assis à côté de lui, désorienté et las. Je suivis le lever de la Lune et l'apparition de ses petites créatures au doux sourire. L'astre nocturne projetait le faisceau de ses lueurs sur les dunes, annihilant leur obscurité et réveillant leur clarté.

Rempli de déception, je quittai finalement le vieux sage. Je sentais mes pas s’alourdir quand j’aperçus le clignotement d’une lanterne au loin. Il provenait d’une petite maison dans laquelle quelques personnes étaient rassemblées et bavardaient. Son toit était fermé par de nombreuses bûches de bois et, dehors, un gros banc de pierre était recouvert de coussins et entouré de chaises en bois. Des palmiers disséminés entouraient la maison.

Mon corps s’affaiblissait, mes forces m’abandonnaient graduellement. Plus j’approchais de la petite maison, plus elle s’estompait devant mes yeux... J’entrevis toutes les années de ma vie défilant à toute vitesse devant moi. Je n’y voyais plus clair. Je n’entendais plus que des murmures indéchiffrables. Je chancelai... L’instant d’après, je m’effondrai sur le sol.p>

Je sentis qu’on me transportait et qu’on m’asseyait sur une des chaises en bois. Les voix se superposaient alors qu’on me demandait avec empathie :

- « Ça ne va pas, Monsieur ? »

Je répondis que j'avais du mal à respirer, que je ne pouvais plus bouger. Alors l'une des voix me dit :

- « Restez ici et reposez-vous. »

Puis une autre me demanda sur un ton de réprimande :

- « Pourquoi êtes-vous habillé comme ça ? Il fait froid. »

Et une autre dit :

- « Je vous apporte un thé. Nous ne vous dérangerons pas avec nos conversations. Asseyez-vous juste et détendez-vous. »

Je m'assis près d'eux, les membres gelés. On me tendit une tasse de thé bouillant et la chaleur commença à envahir mon corps. Je remarquai que mes hôtes parlaient de moi :

- « C'est un citadin ; ils sont tous les mêmes. Ils gâchent leur vie à courir après l'argent et le pouvoir, et ils oublient tout de la vraie essence de la vie. »

Ses amis répondirent à l'appui :

- « Oui. Son état n'est rien d'autre qu'un avertissement qu'il est en train de passer à côté de sa vie. C'est comme si elle lui rappelait qu'il n'a plus l'âge de s'habiller aussi légèrement. »

- « Bien vrai ! Merci à Dieu pour tous les bienfaits que donne une bonne santé. Que Dieu le guérisse et le guide sur le bon chemin ! »

Et une autre voix encore :

- « La vie des gens de la ville est bien étrange ! Croyez-moi... ils vivent comme des machines et ne prennent conscience du mal qu'ils se font que quand la maladie commence à envahir leur corps. Avec le temps, ils se transforment en machines rouillées sans même s'en rendre compte. »

- « Merci à Dieu pour tout ! »

La conversation allait bon train, chacun racontant aux autres comment sa journée s'était passée. Je regardais leurs visages paisibles et leurs sourires réjouis. Leur énergie positive et leur pétulance étaient tellement contagieuses que je recouvrai bientôt mes forces. Je n'avais plus froid.

En quittant mes hôtes d'un soir, je les remerciai de leur aide et de leur générosité. Ils insistèrent pour que je reste et que je dîne avec eux, mais je tenais à m'en aller. L'un d'eux me demanda brusquement pourquoi j'avais passé des heures près de la statue. Je souris et répondis par un silence.

Je traversais la rue pour rentrer à l’hôtel lorsque je me trouvai soudain à côté de l’homme du désert. Je sentis qu’il s’adressait à moi. Il dit :

- « Avez-vous déjà pensé que le soleil endure en un jour ce que vous subissez durant des années ? C’est un fœtus quand il se lève à l’aube, et puis il rampe comme un nourrisson vers le sable. Il atteint le pic de sa jeunesse à midi et alors il commence à perdre sa force et décline à mesure que les heures du jour s’égrènent – exactement comme les humains vieillissent. »

Il ajouta :

- « Je suis l’homme du désert. J’ai appris à voir dans l’obscurité avec la lumière qui vient de l’intérieur. Je vous vois clairement ; vous êtes une bonne personne, mais vous êtes devenu une machine. Mon fils, le cœur est la source de la lumière. Vous avez fermé la porte de votre cœur. Vous cachez la lumière à l’intérieur, mais, moi, je la vois. Ouvrez votre cœur aux autres et partagez avec eux votre lumière – laissez-la éclairer votre route et la leur. »

Et il conclut par ces mots, qui sonnèrent comme un avertissement :

- « Si vous fermez votre cœur, vous ne pourrez écouter et voir qu’avec votre esprit – et ça n’est pas bon. N’ignorez jamais votre cœur et vos sentiments. »

Je hochai la tête à ses préceptes et je retournai à l’hôtel, le pas plus léger alors que mes soucis s’estompaient... J’avais finalement trouvé la réponse que je cherchais.