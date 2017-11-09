Shaping the chaos, donner forme au chaos...

Nous nous arrêtons pour une pause-déjeuner dans le bâtiment principal de la centrale Noor, où l'on trouve de tout : un auditorium, une future salle d’exposition, de larges couloirs bordés de bureaux qui ne s’ouvrent qu’avec un lecteur d’empreintes digitales, à vrai dire tout ce que l’on peut imaginer, sauf… du café. « C’est bien le plus incroyable dans cet environnement fascinant », dis-je en regardant dans ma boîte à déjeuner, la mine sombre. Cent cinquante personnes de l'agence marocaine pour l’énergie solaire travaillent ici, m’a dit Tarik. Travaillent ? Mais comment font-ils pour travailler sans café ? Un mystère.

Après le déjeuner, nous partons visiter Noor II et Noor III. D’abord, des rangées de miroirs, grandioses et aseptisés au beau milieu du chaos gestationnel propre à tous les chantiers ; indifférents à tout cela, les miroirs rêvent en couples, penchés l’un vers l'autre, dialoguant dans des éternels vis-à-vis où l’un reflète l’autre à l’infini. Une rangée extérieure de miroirs est tournée vers la piste que nous parcourons ; jeu des reflets... ciel et terre ont la tête à l’envers. Nous nous enfonçons pendant un demi-kilomètre dans un univers de miroirs, emmenés par trois véhicules tout terrain formant un cortège à l’allure psychédélique. À notre gauche, nous pouvons voir des tuyaux tout à fait ordinaires, dont les points d'assemblage sont couverts d’instructions gribouillées en blanc tout ce qu’il y a de plus humain.

Comment ne pas aimer l’espèce qui érige ces installations futuristes glorieuses, fières et dignes au beau milieu d'un désert et, en face de la piste cahotante, écrit au marqueur blanc sur des tuyaux des instructions qui doivent probablement dire quelque chose comme : « Assembler pièce A11 et pièce A15. Attention ! Ne pas boire ! Fluide à 400°C ! » ?

Et voici Noor III. En fait, tout le monde l’appelle Star Wars, explique Salma. Je confirme et m’exclame : « Wouah, GRANDIOSE ! » Nous roulons tout d’abord au milieu de champs de colonnes qui surgissent du désert telles des forêts dévastées par le feu. Puis, quelques centaines de mètres plus loin, on peut voir que des couronnes ont poussé sur les colonnes, de grandes couronnes carrées qui ont pratiquement la taille d’un terrain de tennis. Par milliers, ces arbres mécaniques sont rangés en cercles concentriques. À les observer, on dirait que les rangées qu'ils forment ne commencent à se courber que bien loin. Leur nom est tout aussi beau que leur forme : héliostats.

Il fut un temps où le soleil était considéré comme un dieu. On l’appelait Râ, Viracocha et par bien d'autres noms aussi, comme Hélios. Il fut un temps où l’on pensait qu’Atlas portait le firmament ; puis que celui-ci constituait une cloche protectrice posée au-dessus de la terre et que les étoiles étaient des petits trous que les anges avaient percés pour nous observer et veiller sur nous.

Avant ce voyage, j’ai relu Un thé au Sahara de Paul Bowles. Le ciel protecteur qui s’étend au-dessus du désert est comme le rempart de Bowles qui empêche le vide rugissant qui se trouve derrière de nous engloutir. Les héros du livre de Bowles font un voyage dans le désert où ils finiront par connaître leur perte.

Les héliostats, êtres indépendants et pourtant forcés de suivre le mouvement du troupeau, comme nous, se tournent chacun tout seul et de manière autonome vers le soleil. Chacun de ces 7 400 héliostats reflétera le soleil, que nous pourrions nommer Hélios ou Râ ou définir comme une étoile de taille moyenne du tiers extérieur de la voie lactée, sur une tour placée au centre des cercles concentriques qu’ils forment, une tour de 247 m de haut, à la construction de laquelle on travaille assidument et qui donc, un jour prochain, deviendra le plus haut bâtiment du continent africain et luira aussi fort qu’un petit soleil fabriqué par l’homme. Nous allons faire ici une photo de groupe, la seule de ce voyage, sur laquelle on nous verra coiffés d’un casque et vêtus de tenues et de chaussures qu’on nous a prêtés, debout devant la tour qui s’élève, flanquée d’héliostats. Le soleil va gonfler et se transformer en géante rouge, puis rétrécir et devenir une naine blanche. Combien de temps pensons-nous survivre, jusque-là ? Ou alors voulons-nous, rien que par pur esprit de compétition, dépasser les dinosaures et arriver à 170 millions d’années plus une ?

Mes compagnons de voyage, plus idéalistes, ne semblent pas non plus faire entièrement confiance aux êtres humains et ils posent beaucoup de questions sur la sécurité de Noor du point de vue des attaques terroristes.

Je me dis, oh mon dieu, pourquoi faire sauter une installation porteuse d’espoir comme celle-ci, hautement théorique, digne d’un livre de science-fiction, quand on peut tout aussi bien tuer des dizaines de touristes qui se trouvent sur une plage ou sur la place Djema-el-Fna ? Et là bonjour ! Ça, la profane que je suis le sait, tout comme n’importe quel terroriste qui a un peu de jugeote.

« Le soir », explique Tarik, au moment où nous nous trouvons dans la tour panoramique du centre de visite avant de prendre congé, « c’est magnifique, je ne me lasse pas d’observer le moment où, au coucher du soleil, les miroirs se remettent tous ensemble dans leur position initiale. Vous devriez voir la centrale au printemps, quand il y a encore de la neige sur l’Atlas et que tôt le matin et vers le soir, les miroirs sont gorgés de la lumière qu’envoie un soleil bas et des reflets ardents des sommets enneigés. »

Et là, je ressens quand même un pincement au cœur, un court instant, que je n’ose avouer, un élan d’amour pour l’espèce à la fois extraordinaire, capricieuse, brillante, perdue et déchue, mais pleine de poésie, à laquelle j’appartiens.

Sur la maquette de Noor, placée dans une vitrine au centre de visite et que nous avons tous abondamment photographiée – car tout est si gigantesque, on ne peut pas s’en rendre compte rien qu’en voyant la maquette –, au bord, tout en bas à gauche, au milieu du plâtre rouge gris qui représente le vide du désert, se trouve un petit village ; sur la maquette, il n’y a pas de rue qui y mène, mais on peut voir son nom inscrit sur un panneau miniature : Tiflit. « Je veux aller voir ce village », dit Luigi dans l’après-midi ; « moi aussi », ai-je rétorqué. Nous ne nous sommes aperçus que plus tard que nous ne parlions pas du même village : il parlait de Tasselmante, qui est représenté au milieu en bas sur la maquette et qui jouxte Noor ; une route y mène. La deuxième journée comporte un programme très touristique de visite des environs ; elle aussi provoque une petite rébellion, déclenchée par Luigi, et que je soutiens : avant de voir le monde parallèle destiné aux touristes, nous aimerions avoir un aperçu de la réalité. Salma réussit à organiser la visite encore la veille. Luigi et moi discutons des mondes parallèles : « Peut-être », dis-je, « que ça aurait aussi pu être le sujet de mon récit : les mondes parallèles que nous nous construisons et dans lesquels nous évoluons. » Et qui peut-être ne se rencontrent jamais... Nous sommes une espèce particulière, extravagante, qui crée ses mondes dans sa tête. « Nous devons voir ce village », décrète Luigi, « je connais Aït-Ben-Haddou, c’est joli, mais c’est depuis longtemps devenu un piège à touristes. Nous devons voir à quoi ce village, cet authentique village qui se situe dans les environs immédiats de Noor, ressemble. » « D’accord », dis-je, « mais mon village, Tiflit, est encore plus beau, jamais personne n’a encore pu le voir et jamais un Blanc n’y a pénétré. » Nous rions et plaisantons, et à la maison, j’ai dans ma bibliothèque un rayonnage d’un mètre de large (je ne plaisante pas) plein de livres de l’âge d’or des explorateurs polaires, les hommes qui, à cette époque, embarquaient pour plusieurs années à destination d’un continent qui n’avait pas encore été cartographié, l’Antarctique, le règne du blanc absolu, l’endroit où il n’y a même pas d’autres couleurs ni d’odeurs. C’est l’incarnation la plus parfaite de la nostalgie que je connaisse. Les hommes y partaient, beaucoup n’en revenaient pas, et ceux qui avaient survécu y retournaient et y retournaient encore. À la question de savoir pourquoi il voulait faire l’ascension de l’Everest, Mallory a répondu : « Parce qu’il existe. »

Parfois, la persévérance dont fait montre mon espèce me donne le tournis. Par quel miracle l’évolution a-t-elle abouti à quelque chose de si beau et de si insensé que nous ? Comment pouvons-nous, nous mammifères mortels dont la punition a été d’être dotés d’une conscience, être capables de telles choses ? Mettre en jeu notre vie, notre unique existence pour atteindre un sommet, un pôle, une idée, une folle passion, la découverte de terres périlleuses encore jamais explorées ? Men go out into the void spaces of the world for various reasons. Some are actuated simply by the love of adventure, some have the keen thirst for scientific knowledge, and others are drawn by the lure of „little voices“, the mysterious fascination of the unknown. C’est ma citation préférée de Sir Ernest Shackleton, mon explorateur polaire favori. Shackleton s’est distingué dans l’Antarctique, là où il s'agissait de lutter pour sa survie. En revanche, dans la « vraie vie », il n’était pas bon à grand-chose. Toute ma vie, comme Shackleton, j’ai entendu ces petites voix m’appelant vers l’inconnu... Quant à savoir si je suis bonne à quelque chose, ça reste encore à voir.

Tasselmante vaut le détour. C’est sûr ; « c’est réel », dit Luigi. Je me suis éveillée tôt aujourd’hui, et j’ai plongé dans la piscine glaciale au lever du soleil ; curieusement, tous les jours à l’aube, dans un arbuste fleuri du voisinage, des milliers d’oiseaux font entendre des gazouillements hystériques ; après ma baignade, j’ai eu ma dose de café, mais je ne parviens pas à me débarrasser de mon état second. Peut-être est-ce la musique de Mustapha ? Tiens, depuis ce matin, il porte un turban berbère super cool. Peut-être est-ce Tasselmante ? Le long de la route, à gauche, il y a deux ou trois bungalows très modernes ; l’un porte une pancarte indiquant « Association Tasselmante pour le développement » ; on peut entendre des voix d’enfants s’échapper d’un autre, mais on ne voit personne. Nulle part. À droite, on peut voir un ensemble improbable de maisons en terre glaise qui ont connu des jours meilleurs et de tours en ruine, souvenirs déliquescents de palais à la gloire passée, qui ne sont plus habités que par les pigeons et la chaleur. En se perdant dans ce dédale et en explorant ces constructions anciennes, on tombe sur un canal bordé, de façon surprenante, par de la verdure ; on rencontre aussi un vieil homme accompagné de sa femme voilée, qui se cache aussitôt derrière le coin de mur le plus proche pour nous éviter. Je vois aussi Auke et je me dis que Salma doit être en train de s’inquiéter et de se demander si elle va tous nous retrouver un jour. Je lui dirai plus tard, inspirée par la grande sagesse que j’ai acquise grâce à mes lectures sur les héros de l’exploration polaire, qu’elle ne doit pas se faire de souci, que tout le monde ne revient pas d’expéditions comme la nôtre, que dix à vingt pour cent de pertes sont acceptables, et ça va devenir un sujet de plaisanterie entre nous.

Je peux comprendre beaucoup de choses sur notre espèce, je peux expliquer beaucoup de choses, aussi, par notre évolution, la génétique et notre fonctionnement neurochimique. Je sais que la sensation de bonheur jubilatoire que j’éprouve s’explique par l’action de tous ces super neurotransmetteurs et hormones que mon organisme produit lorsque je le mets en situation de stress : adrénaline, noradrénaline, sérotonine, tout ce qu’on appelle « âme ». Ce que je ne parviens pas à m’expliquer, c’est l’humour. Quelle fonction remplit l’humour dans le cadre de notre évolution ? Je n’y vois en fait qu’une seule explication : la main d’un dieu qui, dans sa malice, nous a en même temps faits mortels et dotés d’une conscience, puis quand même pris de pitié, en dernière minute nous a donné une seule arme pour lutter contre cette condition : l’humour.

Quittant Tasselmante, nous roulons un long moment à travers le désert ; l’air brûlant traverse l’habitacle ; entre-temps, Auke s’est aussi transformé en Berbère et porte un turban, sans doute noué par les mains expertes de Mustapha ; le vent se mêle à la musique. La musique, c’est naturellement la deuxième arme que le dieu auquel je ne crois pas nous a donnée.

Aït-Ben-Haddou est un ksar, c’est-à-dire une ville fortifiée en terre glaise ; elle est splendide, digne d’Hollywood, erigée sur les contreforts d’une colline et – Luigi le savait bien – un terrible piège à touristes. Et comme elle est digne d’Hollywood, Hollywood a tourné ici quelque deux mille cinq films… enfin si on en croit Mohammed, notre nouveau guide hyperactif, qui débite sans interruption des titres de film : Lawrence d’Arabie, La momie, Gladiateur, Le Prince de Perse (Les sables du temps), Le trône de fer, Un thé au Sahara... Et quand il a fini, il recommence son énumération depuis le début. C’est amusant : alors qu’il nous montre un monticule de terre glaise et nous explique que ça vient du Prince de Perse, quelqu’un de notre groupe demande comment diable ce dernier est arrivé jusque-là... Mais l’élément le plus extraordinaire, c’est la grande porte d’accès, si décorativement en ruine et plantée au bord de l’oued près duquel Aït-Ben-Haddou entame son ascension à flanc de colline. « C’est de la résine synthétique recouverte de terre glaise », explique Mohammed. Un reste du tournage d’un film... Je reste sans voix devant cette mise en scène, qui fait tout aussi vrai que la ville elle-même qui, du reste, comme beaucoup de sites appartenant au patrimoine de l’humanité, est rongée par des boutiques de souvenirs proliférant comme de l'eczéma. Quel joli pied de nez à la réalité… Je ne peux retenir un sourire de perplexité en y pensant plus tard, alors que nous prenons nonchalamment notre déjeuner sur un toit-terrasse du vrai village sur la colline d’en face. Trois semaines plus tard, d’ailleurs, ça me fait toujours sourire. Nous prenons notre déjeuner en contemplant Aït-Ben-Haddou et sa fausse porte en plastique... Comment ne pas aimer une espèce aussi bizarre que la nôtre ?

Ce n’est que tard que nous nous mettons en route vers la dernière étape de notre périple, l’oasis de Fint. Bordée d’une mince bande de végétation luxuriante, elle est blottie contre l’oued près duquel nous descendons de voiture pour continuer à pied ; nous faisons quelques pas parmi les dattiers et les fleurs et Mohammed attrape un petit serpent dans un canal d’irrigation et fait une peur bleue aux enfants avec l’animal. Nous pénétrons par une petite porte à peine visible qui s’ouvre dans le mur de terre glaise, nous nous installons confortablement pour profiter de l’hospitalité, les rayons du soleil nous illuminent au travers d’une coupole de verre ; on nous sert du thé et des dattes ; c’est joli, l’atmosphère est tranquille et paisible, tout est empreint de beauté, calme et douceur mais, moi, je suis toujours agitée, et je ne sais pas pourquoi. « Je vais faire quelques pas dehors », dis-je à Salma, « et si tu ne me revois pas »... « dix à vingt pour cent de pertes sont acceptables », ajoute-t-elle, terminant ma phrase.

Je sors, notant au passage la porte quasiment invisible, je me promène dans deux, trois ruelles, faisant fuir quelques enfants. Le village est adossé à une colline. La montée, en gravier, devient abrupte, se fait roche. Un chemin se dessine vers un col. Il n’y rien de plus beau que les cols. Derrière chaque col se cache tout un monde. Derrière chaque monde, un autre monde.

Avant notre vol de retour, Luigi nous demande à tous de faire une petite déclaration, rien que pour son usage personnel ; il nous filme avec son téléphone portable, je déteste ça ; il commence par moi, je raconte n’importe quoi, c’est le seul don valable dont le bon Dieu m'ait jamais dotée. Carsten, le mari de Liz, déclare à la caméra du téléphone de Luigi, agenouillé devant lui, que la visite de Noor a été pour ainsi dire une révélation pour lui. Il était devenu si pessimiste au fil des ans, en ce qui concerne la technologie et notre avenir, mais cette expérience lui a redonné espoir. Nous sommes tous pendus à ses lèvres. « Thank you », dit Luigi pour finir, « you are an inspiration for me ». J’aimerais pouvoir en dire autant, mais aussitôt un tourbillon de chiffres, photos, expériences et déclarations traverse ma tête et martèle : « Nous n’avons aucune chance. »

Le col doit se situer à moins de trois cent mètres au-dessus du village ; je vais souvent en montagne et j’évalue très bien les distances. En revanche, je m'aperçois plutôt tardivement que je me dirige justement vers le col, ça doit être un automatisme. J’ai directement grimpé un bon bout de temps avant de me rendre compte que je voulais monter jusqu’à ce col. Savoir quel monde pouvait bien se cacher derrière. Je prends le chemin qui se dessine, serpentant vers le haut. J’ai mauvaise conscience, parce que je soupçonne que Salma ne pourrait pas justifier si facilement la perte d’un sixième du groupe, et par ailleurs, en bas, tout en bas – je n’ai pas remarqué que j’étais arrivée si haut – je distingue les voitures tout terrain et quand mes congénères se mettront en route, je les verrai. Il fait encore très chaud et le vent du désert souffle, éternel et imperturbable comme seuls les vents qui viennent de très loin et ont traversé de grandes étendues désertiques savent le faire. Un instant, je suis presque heureuse grâce au vent, mais je n’ai pas vraiment le temps d’être heureuse parce que, bon sang, je veux atteindre ce col ! De gros blocs de pierre sommeillent le long du chemin. Le soleil est très bas et produit une lumière dorée et de longues ombres. On ne peut pas comprendre une oasis si l’on nous y transporte en 4x4 ; il faut la voir d’en haut, petite éclosion fragile de vie nichée dans un méandre de l’oued asséché. Sur la colline d’en face, au loin, quelque chose brille, comme un sanctuaire. Encore dix, quinze minutes et j'aurai atteint le col et je saurai quel monde se cache derrière.

C’est ainsi que nous sommes, nous, les êtres humains. Men go out into the void spaces of the world. Nous refusons les limites, nous les avons toujours refusées. ll y a des centaines d'années déjà, nous avons traversé ces dangereux déserts à dos de chameau, durant des mois, car au-delà il y avait des mondes, des mondes de beauté et d’opulence. Nous avons écumé les océans sur de trop frêles embarcations, pris le risque d’aller jusqu’au bout du monde et au lieu de trouver un bout, nous avons découvert un nouveau monde. Rien que parce qu’elles existent, nous escaladons des montagnes dont les sommets culminent à la hauteur du jet-stream – l'altitude où volent les avions, que nous avons inventés car nous voulions voler. Et parce que la matière existe et nous entoure, la matière dont nous sommes faits, nous fabriquons des accélérateurs de particules de plusieurs kilomètres de long et nous décomposons le monde en particules élémentaires, en quanta, en bosons de Higgs et nous voulons en savoir encore plus, toujours plus. Nous sommes allés sur la Lune et nous lorgnons déjà avec envie du côté de Mars. Nous entendons les petites voix, ces voix de sirènes qui, tout bas, nous appellent. Au pôle Sud, il existe une station polaire qui est habitée toute l’année par des êtres humains et, en hiver, les conditions y sont les mêmes que dans une station spatiale ; nous le faisons parce que nous en sommes capables. Parce que nous voulons même nous approprier le soleil, nous construisons des centrales solaires étincelantes, plus impressionnantes et plus grandioses encore que toutes les pyramides érigées en l’honneur de Râ, dont les héliostats se tournent vers le soleil comme des fleurs, comme nous, depuis toujours. Nous plantons des petites plantes devant, qui ne pousseraient si, dans notre grande intelligence, nous ne les y obligions pas en les arrosant. Si nous avons besoin d’eau, nous créons un lac paisible d’un bleu profond, et ça nous est bien égal qu’il soit en plein milieu d’un désert. L’inutilité est un concept que nous refusons. Nous savons que nous sommes trop, mais nous n'abandonnerons personne ; si nous le pouvons, nous vaccinerons tous les enfants, nous traiterons tous les cas de cataracte, de sorte qu’aucun de nous ne devienne aveugle, nous nourrirons tous les affamés, nous soignerons toutes les maladies, nous contiendrons les fleuves, percerons des tunnels dans les montagnes et soumettrons les dieux. We are shaping the chaos, nous donnons forme au chaos. Voilà qui nous sommes. Et nous nous racontons inlassablement des histoires, des histoires de héros, d’aventures et de dangers, des histoires de démesure ; si nous ne trouvons pas la grandeur assez grande pour nous, nous fabriquons de splendides portes en plastique et nous les plaçons devant des splendeurs historiques. Et nous chantons, parce que, pour des raisons mystérieuses, la musique fait partie de nous tout autant que notre incommensurable sens de l’autodérision. Quel privilège cela devrait-il être que d'appartenir à une espèce aussi folle et dérangée, aussi perdue et totalement magnifique que la nôtre.