Solutions pour les infrastructures : la puissance des accords d’achat

Par Dominik Ruderer Les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire sont désormais une source d’électricité courante : à l’échelle mondiale, elles représentent 70 % de tous les nouveaux investissements dans la production d’électricité, selon l’Agence internationale de l’énergie. Sur de nombreux marchés, ces énergies constituent une source d’électricité dont le prix est compétitif et un moteur de l’emploi et de la croissance, mais malgré leur coût favorable, elles sont encore souvent tributaires des aides publiques. À l’heure actuelle, les accords d’achat d’électricité, ou AAE, deviennent un moyen de plus en plus populaire de financer des projets liés aux énergies renouvelables, car ils atténuent les risques tant pour les producteurs que pour les acheteurs d’énergie. En 2021, plus de 137 entreprises dans 32 pays ont annoncé la signature d’accords d’achat d’électricité, au titre desquels les producteurs d’électricité vendent leur production à des énergéticiens ou à des entreprises utilisatrices finales pour une durée déterminée. La même année, les entreprises ont acheté 31,1 GW d’énergie propre au titre de contrats à long terme, selon la société d’études de marché BloombergNEF. Les entreprises technologiques américaines sont aux avant-postes de ce mouvement. Amazon, par exemple, après s’être engagée à alimenter ses activités avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, a signé des accords d’achat d’électricité avec 44 projets de production d’énergie renouvelable dans neuf pays, totalisant une puissance de 6,2 GW rien qu’en 2021.

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Les accords d’achat d’électricité fournissent aux producteurs d’énergie renouvelable une source stable de recettes malgré la grande volatilité des marchés de l’électricité. Pour les acheteurs, ils offrent non seulement un moyen crédible de verdir leurs propres opérations, mais aussi plus de certitude pour la planification de leur activité. Même si de nombreux acteurs avaient presque oublié l’importance de ce dernier point ces dernières années, les turbulences actuelles sur les marchés de l’énergie et de l’électricité viennent rappeler brutalement à quel point il est primordial d’être en mesure de couvrir ses besoins énergétiques à un coût prévisible. Les AAE sont souvent au cœur des décisions d’investissement, car ils atténuent les risques de marché, principalement liés aux fluctuations des prix de l’énergie. Ils sont particulièrement importants pour les projets de production d’énergie renouvelable qui ne s’appuient pas sur des aides publiques. Ces dernières années, la BEI a soutenu un nombre non négligeable de projets liés aux énergies renouvelables adossés à des accords d’achat d’électricité. Parmi les exemples notables, citons le financement du parc éolien Markbygden ETT dans le nord de la Suède, qui vend sa production d’électricité à une filiale de la société norvégienne de production d’aluminium Norsk Hydro dans le cadre d’un AAE d’une durée de 19 ans, et le projet Cabrera Solar PV, dans le sud de l’Espagne, pour lequel un accord sur 10 ans a été conclu avec le géant de l’internet Amazon concernant une part importante de sa production d’électricité. Globalement, les AAE sont plus courants aux États-Unis. Cependant, cette forme de financement s’est popularisée dans l’Union européenne ces dernières années, où elle a été utilisée pour financer près de 9 GW de production, sous l’impulsion de grands contrats conclus en Espagne et en Scandinavie. Malgré cette croissance récente, un certain nombre de défis subsistent, même si le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » de l’Union européenne, adopté en 2019, a levé la plupart des obstacles réglementaires à de tels accords. Toutefois, certains États membres de l’UE n’ont pas encore transposé le cadre législatif européen dans leur législation nationale. Le risque lié au prix et la qualité de crédit sont des obstacles majeurs La capacité restreinte des entreprises à s’exposer aux risques du marché de l’électricité pèse notamment sur la popularité des AAE en Europe. Les grands acheteurs d’électricité dont la propension au risque est limitée et qui font face à une forte concurrence dans leurs propres secteurs sont réticents à signer des contrats fixant un prix à long terme. Ils craignent un affaiblissement de leur compétitivité en cas de baisse des prix de l’électricité sur le marché et, partant, des coûts de l’énergie pour leurs concurrents. Ce point décourage les secteurs dont les marges sont serrées et où règne une concurrence féroce, comme de nombreux secteurs industriels, de conclure des accords d’achat d’électricité à long terme pour couvrir une part importante de leur consommation, car la durée de ces accords pourrait être supérieure à leurs cycles économiques naturels. La qualité de crédit constitue aussi un obstacle majeur pour la plupart des secteurs, en particulier l’industrie lourde et l’industrie manufacturière, ainsi que pour les économies européennes où les marchés financiers à long terme sont moins développés. Par exemple, il se peut qu’une organisation ait un modèle de consommation adapté aux contrats d’achat d’électricité à long terme, mais qu’elle ne soit notée par aucune des grandes agences de notation. Les bailleurs de fonds soutenant des projets liés aux énergies renouvelables exigent généralement que les acheteurs aient une note solide de catégorie « valeur d’investissement » pour considérer un projet basé sur un AAE comme bancable. Une grande partie de l’électricité nécessaire pour atteindre les objectifs européens et nationaux en matière d’énergies renouvelables et de lutte contre les changements climatiques devra provenir d’actifs éoliens en mer. Cependant, le secteur de l’éolien en mer se caractérise par de longues durées de construction et souvent des projets de grande envergure. Cette situation crée un obstacle supplémentaire à l’utilisation des AAE, car les entreprises sont parfois réticentes à s’engager sur un prix fixe des années à l’avance et la plupart des projets sont trop importants pour un acheteur unique. Les promoteurs de projets de production d’énergies renouvelables peuvent, en principe, signer plusieurs AAE avec différents acheteurs, mais cela entraîne des coûts de transaction importants et augmente la complexité du projet.

Freins et moteurs dans les États membres Au sein de l’Union européenne, c’est dans la péninsule Ibérique et dans les pays nordiques, où le marché du financement de projets solaires et éoliens fondés sur des AAE devrait continuer à croître, que la montée en puissance de ce type d’accord a été la plus marquée. Les AAE sont également de plus en plus courants en Allemagne et aux Pays-Bas. La maturité du marché des AAE relatifs aux énergies renouvelables dans ces quatre régions est due au recours à des technologies énergétiques compétitives, à l’existence d’un nombre important de grands acheteurs et à une forte intégration de la durabilité dans les stratégies des entreprises de ces régions. La France et l’Irlande disposent de vastes gisements d’acheteurs crédibles, ainsi que de ressources renouvelables suffisamment bonnes. Elles se trouvent donc dans une position favorable pour développer, au cours de la prochaine décennie, une part de leurs projets liés aux énergies renouvelables à l’aide d’un soutien public limité. Toutefois, les promoteurs de projets liés aux énergies renouvelables et les grandes entreprises n’ont jusqu’à présent manifesté que peu d’intérêt pour les AAE. Cela s’explique principalement par la disponibilité d’un soutien public généreux pour les projets de ce type ainsi que par le coût relativement bon marché de l’énergie. Certaines des économies les plus attrayantes pour les projets liés aux énergies renouvelables se trouvent dans les États membres d’Europe centrale et orientale. Mais une expérience adéquate et des marchés de l’énergie verte suffisamment matures font souvent défaut à ces économies pour favoriser l’essor des AAE. La confiance des investisseurs dans les dispositifs stratégiques et réglementaires est par ailleurs faible. La Pologne est le plus attrayant de ces marchés. Cependant, le développement des projets y est lent en raison de la complexité des procédures d’obtention des permis. La Roumanie a une économie tout aussi attrayante, mais il lui manque une législation dérivée favorable aux AAE. La réalisation des objectifs européens en matière d’énergies renouvelables et de lutte contre les changements climatiques nécessitera un large soutien public dans tous les États membres. Toutefois, les AAE pourraient jouer un rôle important dans le financement de futurs projets. Ils permettent non seulement de financer davantage de capacités de production d’énergies renouvelables et de bloquer le montant des factures d’électricité futures des entreprises, mais ils pourraient également aider le secteur des énergies renouvelables à continuer à innover, étant donné que les acheteurs privés pourraient avoir des exigences différentes et apporter une expertise autre que celle mise à disposition dans le cadre des régimes d’aide publique.

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