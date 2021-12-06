Solutions pour la santé : la prochaine pandémie

Par Dana Burduja et Anna Lynch Il faut s’y résoudre, il y aura une autre pandémie : c’est tout simplement inévitable. Toutefois, les décisionnaires ont naturellement tendance à se comporter comme si de rien n’était. C’est parce que la préparation est coûteuse et peut ne pas avoir d’utilité avant longtemps. Nous devons faire en sorte que les responsables politiques soutiennent la préparation maintenant, tant que la pandémie de COVID-19 est encore dans nos esprits, et avant de passer à autre chose. Bien évidemment, le COVID-19 n’est pas encore derrière nous. Nous pouvons espérer la fin de la pandémie, mais la maladie restera présente et deviendra peut-être endémique. Toujours est-il que les répercussions sur le quotidien, la société et l’économie sont profondes. Pour que la prochaine pandémie prenne un tour moins exceptionnel ou catastrophique, les scientifiques et les responsables politiques doivent se réunir pour se préparer à une nouvelle pandémie, qui sera différente. Nous ne pouvons pas prévoir exactement quel type de maladie fera son apparition, mais les enseignements que nous avons tirés au cours de cette pandémie peuvent s’appliquer à notre planification pour l’avenir, et ce dès à présent. Une partie de cette préparation est générale, plutôt que spécifique à la prochaine maladie qui ravagera le monde, quelle qu’elle soit. L’un des enseignements majeurs que nous avons tirés est que la surveillance des maladies infectieuses et les recherches en la matière ont diminué. Les domaines de la recherche scientifique les plus intéressants se sont concentrés sur les menaces très concrètes que représentent, par exemple, les maladies cardiaques et le cancer. La pandémie nous permet de souligner l’importance cruciale de la recherche sur les maladies infectieuses, en particulier la manière dont une pandémie progresse, les outils de diagnostic vitaux et les traitements ou vaccins potentiels. Avant tout, il est important de comprendre au niveau politique l’impact économique et sociétal potentiel d’une pandémie. Les responsables politiques doivent prendre en charge les risques posés par la préparation aux pandémies. Ils doivent accorder plus d’importance aux aspects de la communauté scientifique qui n’ont pas fonctionné de manière optimale pendant la pandémie de COVID-19 et les réorganiser, y compris des mastodontes comme l’Organisation mondiale de la santé, dont les procédures et fonctions sont apparues obsolètes ou dépassées.

L’incubateur d’une agence pour répondre à l’urgence L’Union européenne lance un nouveau projet majeur pour se préparer à la prochaine pandémie : le plan européen de préparation en matière de biodéfense. Créé à la suite d’une réunion des chefs d’État européens en février 2021, l’incubateur de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) vise à mobiliser les acteurs nationaux dans le cadre d’un effort concerté. Il peut se décliner de différentes façons, à mesure qu’il prend forme. Il a notamment vocation à assurer une coordination renforcée pour l’évaluation des menaces et le partage des connaissances. Il pourrait également conduire à la création d’une autorité autonome chargée de rationaliser les initiatives de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé. Son objectif est de remédier au problème de la fragmentation qui a pesé sur les efforts déployés dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que de travailler sur l’anticipation des menaces futures, l’évaluation des risques, la modélisation, le suivi des besoins et la surveillance. La surveillance sera essentielle lors de la prochaine pandémie, car elle nous permettra de réagir plus rapidement pour lutter contre la maladie. HERA élaborera et financera également des contre-mesures en cas d’urgence. La Banque européenne d’investissement a entamé des discussions avec la Commission européenne concernant le modèle le plus adapté pour le financement d’HERA. Ce modèle pourrait comprendre InvestEU, des instruments sur mesure tels que le volet du dispositif InnovFin Recherche sur les maladies infectieuses et d’autres instruments innovants. La tâche se révèle plus compliquée que de trouver un projet à financer et de fournir simplement les fonds correspondants. Il est important de déterminer la meilleure façon d’utiliser le financement afin d’attirer des investissements privés. Nous mettons des financements à disposition en cas de défaillance du marché, en encourageant d’autres investissements et en veillant à ce que notre action apporte une additionnalité par ses retombées sociales et économiques. Il est logique qu’HERA s’attaque aux circuits de distribution, aux défaillances du marché et aux problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement au sein de l’Union européenne, qui a mis en place la libre circulation des biens et des services et qui possède la seule autorité réglementaire multinationale au monde, à savoir l’Agence européenne des médicaments. Bien qu’il existe également des obstacles à surmonter, tels que la fragmentation des prix et le remboursement des produits pharmaceutiques, il est bien entendu possible que ces fonctions puissent être reproduites sur différents continents, en fonction du degré de réussite d’HERA.

Pour visionner cette vidéo, vous devez accepter les conditions d'utilisation de YouTube. YouTube peut collecter des données concernant votre activité.

En savoir plus

Une bibliothèque de vaccins Que pourrait signifier concrètement cette coopération internationale ? Une fois le génome du COVID-19 publié, il a fallu à des chercheurs reconnus un maximum de trois mois pour mettre au point la formule du vaccin. Les essais et la production ont demandé plus de temps. Certains de ces chercheurs vont même jusqu’à affirmer qu’avec un financement suffisant, ils pourraient concevoir des formules pour lutter contre les menaces pandémiques les plus communes qui surgiront à l’avenir, en utilisant les nouvelles technologies mises au point pour le COVID-19. Selon la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), 3,5 milliards d’euros d’investissements seraient nécessaires pour la seule phase de conception. Sans ce type de recherche, la CEPI met en garde contre l’éventualité d’une mutation en des virus bien plus létaux, tels que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui pourraient prendre les qualités hautement transmissibles du COVID-19. Selon la CEPI, cette combinaison pourrait « faire voler la civilisation en éclats ». La CEPI propose de mener des recherches en vue de créer une « bibliothèque de vaccins », ainsi que de financer les infrastructures pour les fabriquer et les distribuer. Il ne fait aucun doute que les responsables mondiaux devraient s’accorder sur cette question, en associant les investissements publics aux ressources du secteur privé, afin que cette recherche puisse être disponible à l’échelle mondiale lorsque surviendra la prochaine pandémie.

BioNTech

L’autre menace Bien évidemment, la prochaine pandémie ne sera pas nécessairement causée par un virus. La menace de la résistance aux antibiotiques est réelle et pourrait être notre prochain enjeu à l’échelle mondiale. Pourtant, très peu d’entreprises investissent dans la recherche sur les antimicrobiens ou ont des projets en réserve qui pourraient déboucher sur de nouveaux antibiotiques innovants. La Banque européenne d’investissement soutient la recherche dans ce domaine par l’intermédiaire du Fonds d’action contre l’antibiorésistance. La banque de l’UE a joué un rôle déterminant dans sa mise en place et y a investi 20 millions d’euros. Elle a travaillé avec la Fédération internationale de l’industrie du médicament, des entreprises pharmaceutiques et l’Organisation mondiale de la santé pour créer ce fonds, qui a reçu des contributions de 20 grands groupes pharmaceutiques, dont Eli Lilly, Roche et Teva, ainsi que de la fondation Wellcome. Ce fonds a pour objectif de commercialiser deux à quatre nouveaux agents antimicrobiens d’ici à 2030. Cependant, il s’agit d’une mission difficile, parce que cet effort vise à mettre au point un produit que l’on espère ne jamais devoir utiliser. C’est naturellement dans ce type d’investissement que l’intervention de la Banque européenne d’investissement est déterminante. Lorsque les investisseurs privés perçoivent trop de risques, nous avons pour mission de recenser un besoin fondé sur les politiques publiques plutôt que sur le profit, et d’apporter un soutien financier et des instruments budgétaires novateurs pour soutenir le développement des technologies. Notre mission se poursuit jusqu’à ce que ces investisseurs privés soient suffisamment rassurés sur les chances de réussite du projet pour y investir également. Ainsi, la banque de l’UE avait investi dans BioNTech avant la pandémie en soutenant ses activités de recherche sur le cancer. Nous privilégions l’utilisation d’instruments ou de mécanismes internes appuyés par la Commission européenne pour soutenir des entreprises pionnières. Ces priorités stratégiques sont définies en vertu d’un accord entre la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne. Une équipe de la BEI se consacre aux sciences de la vie. Ses membres sont issus de différents domaines, chacun et chacune ayant des centres d’intérêt et des contacts propres du fait de son expérience antérieure dans ce secteur. Nous suivons le marché et étudions la littérature scientifique pour déterminer ce qui devrait motiver nos investissements. Comme nous travaillons avec des entreprises pionnières, nous sommes parfois gagnants et parfois perdants. Mais quand nous soutenons une entreprise, nous pouvons toujours entrevoir la possibilité d’une avancée révolutionnaire.

Appui de l’UE à la préparation aux pandémies Le secteur public est essentiel au financement à ce stade précoce de la mise au point de médicaments. Il l’est également au niveau de la livraison finale. En cas de pandémie, le secteur hospitalier sera inévitablement confronté aux cas les plus graves. Ce facteur a considérablement pesé sur la plupart des secteurs de la santé à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne. Dans le droit fil des politiques et principes de la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement soutient un accès équitable à des soins médicaux abordables et de qualité. Cela implique des investissements visant à remodeler le système et à garantir un accès meilleur et plus équitable aux ressources en matière de santé, principalement grâce aux technologies modernes. Ces investissements ne génèrent aucun retour financier, mais un avantage économique considérable. La pandémie a souligné l’importance de la bonne préparation du secteur de la santé, non seulement pour la santé des citoyens, mais aussi pour la santé de l’économie dans laquelle ces derniers vivent et travaillent. La Banque européenne d’investissement a joué un rôle de premier plan dans l’achat d’un plus grand nombre de ventilateurs, d’unités hospitalières mobiles et d’unités mobiles de soins intensifs. Mais il est impossible de former le personnel du jour au lendemain. Depuis plusieurs années maintenant, il est désespérément nécessaire d’investir dans la formation d’infirmiers, de médecins et de personnel d’appui. La pandémie n’a fait que révéler ces lacunes importantes et le besoin de disposer de technologies modernes pour réduire la charge de travail du personnel médical. C’est pourquoi nous avons financé des projets qui encourageaient la télémédecine, la formation et la reconversion des professionnels de la santé, ainsi que des installations qui favoriseraient une approche flexible de la prestation de soins médicaux.

La Banque européenne d’investissement appuie un accès équitable à des soins médicaux abordables et de qualité, principalement grâce aux technologies modernes.

Reconfiguration des hôpitaux Un exemple très simple illustre ce que nous pouvons faire pour préparer les hôpitaux à la prochaine pandémie. La plupart des hôpitaux dont nous finançons la construction sont conçus avec des zones spéciales qui, en cas d’urgence, peuvent être transformées en zones d’isolement, et comptent un ou deux lits par chambre au maximum. Dans un hôpital de ce type, il est beaucoup plus facile de traiter des patients atteints du COVID-19 dans le même établissement que des patients atteints d’autres pathologies, ce qui permet d’élargir au besoin la zone consacrée au COVID-19. En comparaison, les établissements plus anciens, constitués de grands espaces fixes ont contraint les hôpitaux à traiter les patients atteints du COVID-19 en excluant les autres patients. Cela a réduit la capacité du système à traiter les patients chroniques présentant d’autres pathologies. Cela signifie également que le personnel médical devait être cloisonné à l’intérieur de l’établissement. Nous préparons actuellement de nouveaux critères d’admissibilité pour nos projets qui intégreront ce type de flexibilité, ainsi que des volets « préparation » et « résilience ». Nous finançons également des centres de soins primaires au sein des collectivités, de sorte qu’un grand nombre de soins de base puissent être dispensés sans l’intervention d’un hôpital. Nous avons appuyé des centres de soins primaires en Irlande et en Autriche. La patientèle aura davantage le sentiment d’appartenir à une collectivité. Au lieu de consulter un médecin généraliste et de courir à droite et à gauche pour obtenir les autres services dont elle a besoin, elle bénéficiera d’un guichet unique. Le centre peut résoudre la plupart des problèmes médicaux et va même jusqu’aux soins spécialisés. Les centres de soins primaires intégrés s’appuient également beaucoup sur l’éducation, la santé publique et la prévention, ainsi que sur le traitement. Ils seront physiquement présents dans les collectivités avec des horaires de travail prolongés, du personnel ayant différentes spécialités et seront éventuellement intégrés numériquement au reste du système de santé et peut-être à la patientèle elle-même.

La téléconsultation : l’avenir de la médecine La pandémie a permis une avancée considérable de ce point de vue, car la plupart d’entre nous avons accepté la nécessité de recourir à la téléconsultation, que ce soit pour une première consultation, une prescription ou un second avis. La Banque européenne d’investissement continue d’appuyer ces changements. La Corée du Sud, Taïwan et Singapour sont facilement parvenus à faire face à la pandémie à ses débuts, notamment parce que ces pays avaient pris très au sérieux les soins primaires de longue durée et avaient investi dans ce domaine. Nous espérons que l’Europe suivra le même chemin. Des outils tels que la téléconsultation sont particulièrement importants dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où la technologie en ligne peut permettre d’atteindre une patientèle qui, sans cela, n’aurait pas accès aux soins primaires. La télémédecine est un domaine dans lequel des travaux passionnants sont menés pour apporter l’expertise des économies plus développées. Des spécialistes de premier plan pour certaines maladies peuvent utiliser ces technologies pour apporter leur expertise à des régions plus reculées qui n’y auraient pas nécessairement accès. Les outils numériques sont essentiels pour améliorer les soins, en particulier en cas de pandémie, quand la médecine ou le suivi à distance jouent un rôle essentiel. Ils posent un problème éthique lié à la protection des données au niveau régional ou national. Les pays asiatiques ont des politiques très libérales en matière d’accès aux données à caractère personnel. L’Europe impose davantage de restrictions, mais la réglementation pourrait être peaufinée à l’avenir.

Scope