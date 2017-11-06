En arabe, « lumière » se dit noor. Situé aux confins des monts du Haut Atlas et du désert du Maroc, Ouarzazate ne manque pas de « noor ». C’est pourquoi ce pays d’Afrique du Nord a décidé d’y construire un gigantesque complexe solaire, le projet Noor.

Une grande part du soutien financier apporté à ce projet colossal provient de MASEN, l’agence marocaine pour l’énergie solaire, de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne. Afin de mettre en lumière l’importance de Noor pour la population marocaine et la lutte contre les changements climatiques, la Facilité d'investissement pour le voisinage de l’UE a invité huit auteurs venus d’Europe et d’Afrique du Nord à visiter le site et a financé cette initiative.

Ces auteurs, au nombre desquels des poètes, des musiciens, des romanciers et des spécialistes du récit de voyage, n’étaient en rien limités dans ce qu’ils pouvaient écrire. Ils n’ont reçu aucune instruction particulière, hormis celle d’écrire un texte remarquable.

Et ils ont pleinement rempli leur mission.

Si vous admirez le travail de ces auteurs, vous pouvez directement découvrir leurs textes à partir de la liste ci-dessous. À défaut, vous pouvez consulter cette liste pour déterminer quels auteurs vous semblent les plus intéressants :

Álvaro Arbina : UTC ±

Khaled Elnimr : L’homme du désert

Juan Gómez-Jurado : Le rêve d’Icare

Auke Hulst : From a Diary Found Aboard the Abandoned Spaceship ‘The Argonaut’

Carsten Jensen : Une révélation dans le désert

Liz Jensen : Le courage, c’est la peur qui a fait sa prière

Luigi Spinola : La géopolitique du soleil

Tina Uebel : Shaping the chaos, donner forme au chaos...

Dans les coulisses des textes

Des surfaces humaines

Álvaro Arbina Diaz de Tuesta, jeune auteur espagnol de romans historiques, donne un contexte profondément humain aux immenses surfaces réfléchissantes du complexe Noor dans son histoire qui nous fait voyager du Maroc à l’Inde, en passant par l’Amérique du Sud.

La nature et les hommes

Les liens qui unissent les hommes sont également au cœur de l’histoire de Khaled Elnimr. Auteur égyptien vivant en Europe depuis de nombreuses années, Khaled Elnimr choisit un narrateur qui établit un lien avec la nature et la population locale de Ouarzazate qui vit aux alentours de ce formidable projet technologique.

Une surprise lyrique

Quand vous lisez les romans à suspense de Juan Gomez Jurado, vous n’êtes jamais en mesure de prédire avec exactitude où vous mènera cet auteur inventif. Il en va de même pour le texte qu’il nous propose ici, qui vous fera également découvrir la dimension lyrique d’un des auteurs les plus vendus d’Espagne.

De la musique venue de Mars

Si David Bowie avait été un artiste néerlandais, il aurait pu tout à fait créer ce mélange frappant de musique, de chanson, de poésie et de photographie qu’Auke Hulst nous propose dans le cadre de cette série. Néanmoins, même David Bowie n’a pas réussi la prouesse d’Auke, dont le narrateur se souvient de la vie sur Mars.

L’inspiration de la lumière

Pour les lecteurs désireux d’en savoir plus sur le Danemark, sa population et son histoire, le roman de Carsten Jensen intitulé « Nous, les noyés » est une révélation. Pour Carsten Jensen, il en a été de même avec Noor. Il a donc intitulé sa contribution au projet « Une révélation dans le désert ».

Des questions posées aux lecteurs

Si vous souhaitez vous confronter à un examen approfondi des changements climatiques, lisez le texte de Liz Jensen, une éminente femme de lettres britannique qui explore différents genres, dont la science-fiction. Cependant, n’espérez pas vous en tirer à si bon compte. Son texte interpelle directement le lecteur.

Énergie géopolitique

Luigi Spinola a mis au jour quelques détails historiques surprenants concernant l’histoire de l’énergie solaire au cours de son impressionnant reportage à Noor. Il développe également une série d’idées qui donnent à réfléchir sur la manière dont l’énergie solaire pourrait, à l’avenir, influer sur la géopolitique de l’Europe et de ses voisins.

Capricieuse, brillante et perdue

Romancière allemande lauréate d’un prix littéraire et auteur de récits de voyage, Tina Uebel a songé, dans le texte qu’elle a rédigé sur Noor, au combat que mène l’humanité pour survivre. Comme l’ensemble de son œuvre, ce texte est captivant et original – rien de moins qu’un hymne à la gloire de ce qu’elle nomme son « espèce à la fois extraordinaire, capricieuse, brillante, perdue et déchue, mais pleine de poésie ».