Les transports publics revêtent une importance capitale pour la relance verte, la décarbonation, la qualité de vie dans les et la création d’une mobilité durable dans les centres urbains densément peuplés. Face aux besoins pressants des pays d’atteindre les objectifs fixés en matière de climat, les décideurs cherchent à développer et à moderniser les transports publics. La construction de réseaux de transports publics étendus et hautement sophistiqués nécessite des investissements à long terme et la refonte de l’ensemble du système de transport urbain concerné. Mais la réussite d’un projet de transport ne dépend pas uniquement de son financement. L’offre de transports publics doit également être attrayante, mais aussi adaptée à ceux qui les utilisent, à savoir le grand public. Pour qu’un projet de transport soit efficace, il doit également s’inscrire dans une culture prônant l’utilisation des transports publics. Sinon, la demande et les incidences positives seront limitées et l’investissement n’en vaudra pas la peine. Cela a des implications pour le type de transport public qu’une ville choisit de mettre en place, comme l’a appris Nicosie, la capitale chypriote, lorsqu’elle nous a demandé d’évaluer son projet de tramway. Nous avons constaté que la dépendance excessive de Nicosie à l’égard des transports motorisés posait problème pour la mise en place d’un réseau de tramway efficace et avait des conséquences négatives évidentes pour l’environnement et la santé de ses habitants. Nous avons dès lors recommandé que la ville commence par créer une culture des transports publics, en améliorant son réseau d’autobus, avant d'envisager de réaliser des investissements coûteux dans des infrastructures de transport pour l’avenir. Voilà les conclusions auxquelles nous sommes arrivés.

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Pourquoi le tramway stimule-t-il l’utilisation des transports publics ?

Les autorités de Nicosie ont constaté que le tramway pouvait constituer une solution pour remédier à l’utilisation accrue du transport motorisé individuel. Plus précisément, le plan prévoyait la construction d’un réseau de 14,5 km composé de trois lignes reliant les principaux centres de l’agglomération : Áyios Dométios, Stróvolos, Aglantsiá, Dáli, Latsia, Nicosie et Engomi Le tramway est un mode de transport offrant de multiples avantages dans une ville moderne. Tout d’abord, il prend moins de place puisqu’il a une capacité égale à celle de deux grands bus ou de 174 voitures. Il permet ainsi de libérer de l’espace pour les piétons et les cyclistes et de stimuler la mobilité grâce à d’autres modes de transport, tels que le vélo-partage. Il réduit aussi les embouteillages – parfois jusqu’à 14 %. Les tramways sont bons pour l’environnement. Les déplacements en voiture produisent plus de trois fois plus de CO 2 que les déplacements en tramway, selon le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs). Moins de pollution atmosphérique signifie également une meilleure qualité de l’air pour la population de Nicosie. Le tramway présente aussi des avantages pour l’économie. Un nouveau tram permet de de montrer, de façon façon visible et permanente, qu’une ville investit dans l’avenir. Par exemple, lorsque la ville de Dublin s’est dotée d’un tramway, le prix de l’immobilier y a immédiatement augmenté de 10 % à 20 %. Éléments tout aussi importants, le tramway garantit enfin des temps de trajet fiables et il s’agit d’un mode de déplacement sûr vers les services essentiels, des centres commerciaux aux hôpitaux. Toutes ces caractéristiques font du tramway une solution de substitution fiable et de grande qualité à la voiture.

Pourquoi il est difficile de construire un réseau de tramway efficace La construction d’un important réseau de tramway n’est pas sans risque. Les difficultés commencent très tôt. Avant même la construction, les ingénieurs et spécialistes de l’aménagement doivent choisir les itinéraires, décider de l’emplacement des stations, mener des études environnementales, élaborer les plans de conception et s’occuper de tous les permis d’aménagement et autorisations environnementales nécessaires. Ces procédures peuvent prendre des années. La phase de construction représente donc, par comparaison, une période relativement courte dans l’ensemble du cycle de vie d’un grand projet d’infrastructure de transport. Ensuite, il y a des difficultés associées à la construction elle-même. Souvent il est nécessaire de déplacer les installations de services collectifs, de reconstruire des rues, de creuser des tunnels, d'ériger des ponts, de poser des voies et d'aménager des arrêts. Dans une zone densément peuplée, comme Nicosie, ces travaux de construction pourraient avoir des répercussions sociales délicates sur le plan de la mobilité, de l’activité économique et de la qualité de vie.

Selon la situation sur place, les coûts de construction peuvent varier considérablement : par exemple, lorsque la mauvaise qualité du sol complique le creusement des tunnels, ou lorsqu’il s’agit de construire des tronçons souterrains ou surélevés. Alors que certains réseaux de tramways peuvent être peu onéreux, les coûts peuvent rapidement être multipliés par dix, voire plus, lorsque les conditions sont difficiles.

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