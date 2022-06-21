Selon la situation sur place, les coûts de construction peuvent varier considérablement : par exemple, lorsque la mauvaise qualité du sol complique le creusement des tunnels, ou lorsqu’il s’agit de construire des tronçons souterrains ou surélevés. Alors que certains réseaux de tramways peuvent être peu onéreux, les coûts peuvent rapidement être multipliés par dix, voire plus, lorsque les conditions sont difficiles.
Les transports publics revêtent une importance capitale pour la relance verte, la décarbonation, la qualité de vie dans les et la création d’une mobilité durable dans les centres urbains densément peuplés. Face aux besoins pressants des pays d’atteindre les objectifs fixés en matière de climat, les décideurs cherchent à développer et à moderniser les transports publics.
La construction de réseaux de transports publics étendus et hautement sophistiqués nécessite des investissements à long terme et la refonte de l’ensemble du système de transport urbain concerné. Mais la réussite d’un projet de transport ne dépend pas uniquement de son financement. L’offre de transports publics doit également être attrayante, mais aussi adaptée à ceux qui les utilisent, à savoir le grand public.
Pour qu’un projet de transport soit efficace, il doit également s’inscrire dans une culture prônant l’utilisation des transports publics. Sinon, la demande et les incidences positives seront limitées et l’investissement n’en vaudra pas la peine. Cela a des implications pour le type de transport public qu’une ville choisit de mettre en place, comme l’a appris Nicosie, la capitale chypriote, lorsqu’elle nous a demandé d’évaluer son projet de tramway.
Nous avons constaté que la dépendance excessive de Nicosie à l’égard des transports motorisés posait problème pour la mise en place d’un réseau de tramway efficace et avait des conséquences négatives évidentes pour l’environnement et la santé de ses habitants. Nous avons dès lors recommandé que la ville commence par créer une culture des transports publics, en améliorant son réseau d’autobus, avant d'envisager de réaliser des investissements coûteux dans des infrastructures de transport pour l’avenir. Voilà les conclusions auxquelles nous sommes arrivés.
Pourquoi le tramway stimule-t-il l’utilisation des transports publics ?
Les autorités de Nicosie ont constaté que le tramway pouvait constituer une solution pour remédier à l’utilisation accrue du transport motorisé individuel. Plus précisément, le plan prévoyait la construction d’un réseau de 14,5 km composé de trois lignes reliant les principaux centres de l’agglomération : Áyios Dométios, Stróvolos, Aglantsiá, Dáli, Latsia, Nicosie et Engomi
Le tramway est un mode de transport offrant de multiples avantages dans une ville moderne. Tout d’abord, il prend moins de place puisqu’il a une capacité égale à celle de deux grands bus ou de 174 voitures. Il permet ainsi de libérer de l’espace pour les piétons et les cyclistes et de stimuler la mobilité grâce à d’autres modes de transport, tels que le vélo-partage. Il réduit aussi les embouteillages – parfois jusqu’à 14 %.
Les tramways sont bons pour l’environnement. Les déplacements en voiture produisent plus de trois fois plus de CO2 que les déplacements en tramway, selon le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs). Moins de pollution atmosphérique signifie également une meilleure qualité de l’air pour la population de Nicosie.
Le tramway présente aussi des avantages pour l’économie. Un nouveau tram permet de de montrer, de façon façon visible et permanente, qu’une ville investit dans l’avenir. Par exemple, lorsque la ville de Dublin s’est dotée d’un tramway, le prix de l’immobilier y a immédiatement augmenté de 10 % à 20 %.
Éléments tout aussi importants, le tramway garantit enfin des temps de trajet fiables et il s’agit d’un mode de déplacement sûr vers les services essentiels, des centres commerciaux aux hôpitaux. Toutes ces caractéristiques font du tramway une solution de substitution fiable et de grande qualité à la voiture.
Pourquoi il est difficile de construire un réseau de tramway efficace
La construction d’un important réseau de tramway n’est pas sans risque. Les difficultés commencent très tôt. Avant même la construction, les ingénieurs et spécialistes de l’aménagement doivent choisir les itinéraires, décider de l’emplacement des stations, mener des études environnementales, élaborer les plans de conception et s’occuper de tous les permis d’aménagement et autorisations environnementales nécessaires. Ces procédures peuvent prendre des années. La phase de construction représente donc, par comparaison, une période relativement courte dans l’ensemble du cycle de vie d’un grand projet d’infrastructure de transport.
Ensuite, il y a des difficultés associées à la construction elle-même. Souvent il est nécessaire de déplacer les installations de services collectifs, de reconstruire des rues, de creuser des tunnels, d'ériger des ponts, de poser des voies et d'aménager des arrêts. Dans une zone densément peuplée, comme Nicosie, ces travaux de construction pourraient avoir des répercussions sociales délicates sur le plan de la mobilité, de l’activité économique et de la qualité de vie.
C’est pourquoi, en 2018, les autorités de Nicosie ont demandé aux services de Jaspers, une initiative d’assistance technique lancée par la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne, d’émettre un avis indépendant sur la mise en œuvre du projet de tramway de la ville. Jaspers a mis en évidence un certain nombre de risques opérationnels, techniques et financiers qui nécessiteraient des efforts ciblés pendant la préparation du projet. Cependant, nos spécialistes ont constaté que le plus grand défi résidait dans le facteur qui, au départ, avait incité Nicosie à se lancer dans ce projet, à savoir la faible utilisation des transports publics.
Étape par étape
Pour que la mise en œuvre d’un tramway soit couronnée de succès, elle doit intervenir dans une zone qui :
- a une culture forte ou grandissante de l’utilisation des transports publics ;
- ne peut être desservie efficacement par les réseaux d’autobus ;
- est soutenue par des politiques solides encourageant le recours aux transports publics.
Pour faire simple, il faut au départ disposer d’un socle d’usagers des transports publics, qui constituera la clientèle de base pour le tram et que les investissements dans le tramway pourront développer grâce à l’amélioration des services proposés.
Ce n’est pas le cas à Nicosie. Le réseau de transports publics existant est limité et n’est utilisé que par les personnes qui n’ont pas de voiture.
C’est la raison pour laquelle Jaspers a recommandé de procéder par étapes pour rendre la réalisation du tramway de Nicosie faisable. Tout d’abord, il y a lieu de revoir la proposition de tramway existante et d’élaborer un concept définitif qui repose sur une approche plus dynamique pour s’approprier l’espace routier, améliorant ainsi les performances du tramway lui-même, et tenir compte de l’environnement et des besoins des citoyens. Une fois la conception définitive du projet de tramway arrêtée, il faudra commencer à investir dans l’exploitation d’autobus sur le tracé établi. L’objectif est de susciter à nouveau l’intérêt des habitants pour les transports publics et de rendre ces derniers plus attrayants pour les déplacements en ville. Cela générerait également une demande de la part des usagers, ce qui est crucial pour la poursuite des investissements et le succès, à terme, du projet de tramway. Chaque investissement supplémentaire dans des voies d’autobus, des arrêts, la billetterie et l’information des usagers dans le couloir du tramway rapprochera le projet de sa forme définitive à mesure que le nombre d’usagers augmentera.
La qualité des services de transport public – et donc leur attrait – dépend dans une large mesure de leur fréquence, des tarifs et de leur fiabilité. Ce n’est que si les transports publics sont sûrs, fiables et efficaces qu’ils seront effectivement utilisés. Parvenir à offrir de tels services est essentiel pour assurer la réalisation d’un réseau de tramway. En l’absence d’une culture des transports publics, le projet de tramway ne peut avoir qu’un impact minimal. En investissant dans ses infrastructures de transport public existantes, la ville de Nicosie convaincra ses habitants de délaisser leurs voitures et leurs motos. Le moment sera alors venu de mettre le tramway en marche.