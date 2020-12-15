Ce qui nous lie – Un nouveau pacte pour le patrimoine européen

NDDP

L’incendie spectaculaire qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 est une autre illustration de la fragilité de notre patrimoine. Ce drame nous a montré que même les sites les plus connus et les mieux protégés au monde peuvent être vulnérables. Et l’incroyable élan de soutien et de solidarité qui a suivi le sinistre est la preuve que, partout dans le monde, les gens ont compris instinctivement que Notre-Dame n’est pas seulement un monument de Paris ou de France, mais qu’elle nous appartient à tous. Au lendemain du drame, nous avons touché du doigt l’incroyable capacité de notre patrimoine commun à resserrer les liens. Pour exprimer sa

profonde gratitude et son admiration, l’Europe a décerné aux sapeurs-pompiers de Paris qui ont sauvé la cathédrale de l’effondrement un Prix européen du patrimoine / Prix Europa Nostra spécial lors du Sommet européen du patrimoine culturel qui s’est tenu à Paris en 2019.

L’élan de soutien et de solidarité qui a suivi le sinistre est la preuve que les gens ont compris instinctivement que Notre-Dame n’est pas seulement un monument de Paris ou de France, mais qu’elle nous appartient à tous.

Les sites patrimoniaux sont également menacés par les conflits politiques et militaires, comme le montrent, par exemple, la guerre qui a déchiré les Balkans dans les années 90 et, plus récemment, les combats qui ont éclaté dans la région contestée du Haut-Karabakh dans le Caucase. Ces dernières années, des trésors culturels ont été détruits en Iraq, en Syrie et au Yémen. Les attaques contre les cités antiques d’Alep et de Palmyre (Syrie), la démolition du musée et de la bibliothèque de Mossoul (Iraq) et les frappes aériennes contre le grand barrage de Marib (Yémen) n’en sont que quelques exemples. L’Europe ne peut ignorer ce qui se passe dans le reste du monde. Le savoir est porteur de responsabilités. Aussi devons-nous faire preuve de solidarité et partager notre savoir-faire et nos meilleures pratiques. Nous devrions contribuer au renforcement des capacités des organismes du patrimoine culturel et des organisations de la société civile dans d’autres parties du monde. En Afrique et au Moyen-Orient en particulier, les sites patrimoniaux sont de plus en plus menacés par des projets de développement incontrôlés, par un manque de moyens humains et financiers et par l’absence de leadership responsable, ce qui peut conduire à des catastrophes comme la tragique et gigantesque explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août 2020.

Europa Nostra

Le nouveau pacte que nous proposons pour le patrimoine de l’Europe ne peut fonctionner que si nous comprenons que tous nos sites patrimoniaux, du plus grand palais ou musée à la plus petite chapelle ou ferme, sont importants en ce qu’ils symbolisent ce qui nous lie. C’est dans cette optique qu’Europa Nostra a lancé en 2013, avec l’Institut BEI, le programme des sept sites les plus menacés[14]. Il recense les monuments, les sites et les paysages culturels qui sont les plus en péril en Europe et mobilise des partenaires publics et privés à tous les échelons pour assurer à ces trésors patrimoniaux un avenir viable. La lagune de Venise, par exemple, a été désignée site patrimonial le plus menacé d’Europe, compte tenu de la complexité des dangers auxquels elle est confrontée, y compris ceux causés par les changements climatiques.

Europa Nostra

LE PROGRAMME DES SEPT SITES LES PLUS MENACÉS Les résultats probants et encourageants obtenus grâce au programme des sept sites les plus menacés sont l’une des raisons pour lesquelles je pense qu’un nouveau pacte pour le patrimoine européen peut apporter des changements positifs à long terme. Pour le monastère de Jésus de Setúbal (Portugal), le théâtre Bourla d’Anvers (Belgique) et le pont tournant Colbert de Dieppe (France), par exemple, des solutions durables ont déjà été trouvées. Notre programme montre toutefois que nous sommes parfois confrontés à des défis importants. Comme indiqué précédemment, le théâtre national de Tirana en Albanie a été sauvagement démoli deux mois après son inscription sur la liste 2020 des sept sites les plus menacés d’Europa Nostra et de l’Institut BEI. Et si les fresques de Picasso ont pu être sauvées, le bâtiment d’Oslo qui les abrite, le « Bloc Y », inscrit lui aussi sur la liste 2020, est voué à la démolition. Cela signifie que nos experts n’ont pas la possibilité de visiter le site, de s’entretenir avec toutes les parties intéressées ni de proposer des recommandations pour sauver le site – une situation que nous regrettons profondément. Un autre site en péril, situé dans la dernière capitale d’Europe encore divisée, illustre une fois de plus les défis complexes auxquels notre

continent est confronté. La zone tampon de Nicosie (Chypre) a été inscrite sur la toute première liste du programme des sept sites les plus menacés[15]. Europa Nostra a eu l’occasion de visiter la zone et de découvrir par elle-même la résilience des communautés chypriotes turque et grecque qui ont coopéré inlassablement pour engager la réhabilitation respectueuse et durable de l’ensemble de la zone. Toutefois, les déceptions ont été nombreuses au fil des ans. Bon nombre des négociations et des pourparlers de haut niveau se sont soldés par un échec. Mais quelle que soit l’ampleur des divergences, une solution durable pour la zone tampon doit être trouvée, et elle le sera. À force de répéter les mêmes erreurs et de fixer l’attention de nos enfants sur ce qui sépare les communautés et les populations, nous ne progresserons jamais. L’Europe a un passé long et difficile, mais nous devons trouver l’espoir et la lumière même dans les périodes les plus sombres de notre continent. La zone tampon de Nicosie montre que, pour changer les mentalités, nous devons d’abord ouvrir les yeux et le coeur.

Pour le monastère de Jésus de Setúbal, le théâtre Bourla d’Anvers et le pont Colbert de Dieppe, des solutions durables ont déjà été trouvées.

Europa Nostra

La zone tampon de Nicosie n’est qu’un exemple parmi d’autres des menaces qui pèsent sur le patrimoine européen. Des milliers de sites moins connus sont également en danger imminent. Chaque fois qu’un élément de notre patrimoine matériel ou immatériel disparaît, les fondations de notre « maison européenne » perdent un peu de leur solidité. Chaque fois qu’un site du patrimoine disparaît, nous perdons une composante essentielle du projet européen. Nous ne pouvons prendre le risque d’en perdre beaucoup plus.

English Heritage, 2019

Pour forger une Europe plus unie et plus prospère, tout en comprenant et en préservant notre mémoire collective et individuelle et notre héritage culturel, nous avons besoin d’un nouveau pacte pour le patrimoine européen, une transformation ambitieuse du projet européen axée sur le patrimoine et fondée sur le sentiment d’appartenance de ses citoyens à une culture et une histoire communes. Je suis fermement convaincu que cette idée peut être intégrée dans les vastes plans qui visent à relancer la société et l’économie européennes à la suite de l’impact dévastateur de la pandémie sur nos vies et nos moyens de subsistance. Comme l’indiquait clairement le manifeste de la Journée de l’Europe 2020, Notre patrimoine culturel : un catalyseur puissant pour l’avenir de l’Europe, surmonter cette crise sans précédent ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles voies vers une Europe meilleure, plus juste et plus verte, fondée sur la solidarité internationale et sur une attention toute particulière à la protection de nos valeurs et de notre patrimoine culturel communs.