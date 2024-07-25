Vous avez déjà reçu un courrier officiel des autorités et constaté après l’avoir ouvert (peut-être avec un sentiment de panique) que vous n’avez aucune idée de ce dont il s’agit ? Vous n’êtes pas un cas isolé.

Dès les années 1950, un mouvement de simplification des textes administratifs a vu le jour aux États-Unis. Objectif : les rédiger en « langage clair ». Il a essaimé progressivement à travers le monde et s’est diffusé dans le droit, la médecine et le monde universitaire. Selon une étude de l’Université d’Harvard, le langage clair profite à tous les utilisateurs et utilisatrices, notamment aux personnes touchées par des handicaps cognitifs, à celles dont la capacité de lecture est faible et à celles qui ne maîtrisent pas le sujet ou la langue.

Dans les administrations, des spécialistes sont généralement chargés de reformuler des documents officiels alambiqués en texte facile à lire et à comprendre. Mais il s’agit là d’une tâche coûteuse et chronophage, et parfois, comme lors de la pandémie de COVID-19, la société doit prendre connaissance d’informations importantes sans attendre.

En 2022, trois jeunes diplômés de l’université technique de Munich ont créé une entreprise, SUMM AI, qui utilise de grands modèles linguistiques pour simplifier tout type de texte rapidement et à moindre coût. L’une des cofondatrices, Flora Geske, explique : « Nous nous sommes donné pour mission de rendre le monde compréhensible. »

En 2023, SUMM AI a été finaliste du concours de l’innovation sociale 2023 de l’Institut BEI. Ce concours a vocation à récompenser des jeunes pousses qui changent la donne au plan social, éthique ou environnemental.