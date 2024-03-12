Depuis une passerelle au-dessus de l’une des artères les plus fréquentées de Nairobi, Ann Masiga regarde le flot de minibus privés qui ramènent leurs passagers vers leur habitation en périphérie de la capitale. Même à quelques mètres au-dessus de la circulation, l’air est imprégné de vapeurs d’essence et de diesel. Avec l’État kényan, Ann Masiga déploie des efforts considérables pour organiser les services de transport en commun et améliorer la qualité de l’air.

« L’amélioration des transports et de la distribution d’eau et d’énergie revêt une importance cruciale pour ce pays », déclare Ann Masiga, chargée de prêts pour la Banque européenne d’investissement à Nairobi. « L’insuffisance des infrastructures ou des réseaux de transport complique tous les aspects du quotidien : emmener ses enfants à l’école, trouver un emploi, se nourrir, se rendre à l’hôpital. Je ne me lasse pas de ces problématiques parce que mon travail a un impact positif sur nombre de citoyennes et citoyens kényans ordinaires. »

L’un des plus grands projets d’Ann Masiga en 2023 visait à doter la capitale d’un réseau de transport rapide par autobus. Nairobi, actuellement dépourvue de réseau de transport officiel, disposera bientôt de terminaux d’autobus modernes, de quais pour faciliter la montée et la descente, d’arrêts bien éclairés, de chemins piétonniers et de pistes cyclables, ainsi que de voies réservées aux autobus sur les autoroutes encombrées. Ce projet comprend l’une des premières lignes de bus entièrement électriques en Afrique de l’Est. Ann Masiga a joué un rôle essentiel au sein de l’équipe de la Banque européenne d’investissement qui a mis sur pied une opération de prêt de 201 millions d’euros pour cette ligne électrique. L’accord comprend une subvention de l’Union européenne de 32 millions d’euros.

« Nous allons vraiment changer la donne pour le réseau de service public de Nairobi », explique Ann Masiga, dont la carrière de fonctionnaire a été inspirée par sa mère, Elizabeth Semo Masiga, pionnière en matière d’éducation des femmes au Kenya et première femme secrétaire permanente au ministère de l’éducation. « Cela produira un effet d’entraînement qui pourrait modifier les réseaux de transport dans tout le pays. »